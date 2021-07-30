殺手教父200萬交保！大咖律師康乃爾訪問學者　事務所陣容令人驚

▲海鷹會王鑫的辯護律師盧明軒，是知名的企業經營權訴訟律師。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

天道盟海鷹會「王老闆」王鑫，因被檢警懷疑涉及多起槍擊案件，30日被台北地檢署諭令200萬交保，3名漏夜陪同王鑫受訊接近中午辦完保釋才離開，其中曾任檢察官的律師盧明軒，近年經手大同、東元等上市公司經營權訴訟戰，知名企業律師現身黑幫組織案件辯護群，格外引人注目。

盧明軒是司法官42期結業，曾任屏東及苗栗地檢署檢察官，偵辦過前立委蔡豪等重量級大咖，會說多國語言，外語能力極佳，曾到美國康乃爾大學擔任訪問學者，也在多所大學擔任過講師，擅長的領域包括民刑事案件以及國際貿易、智慧財產權、政府採購等多元領域。

▲天道盟美鷹會王鑫委任經營權專業律師協助辯護。（圖／記者劉昌松攝）

卸下司法官身分的盧明軒，現在是恆昇法律事務所合夥律師，事務所成員各個來頭不小，所長是曾任最高檢特偵組組長的楊榮宗，其他合夥律師還有曾任台北地檢署黑金組檢察官的於知慶，新北地檢署黑金組檢察官林俊儀。

在2020年的大同公司經營權之爭中，盧明軒曾受公司派委任，與聲量龐大的市場派抗衡；另外在東元經營權中，盧也曾代表小股東按鈴告發東元董事長邱純枝涉嫌違反《證交法》；最近1次現身法院，是代表泰豐輪胎遞狀控告法人董事南港輪胎林學圃等人涉嫌特別背信。

據了解，儘管盧明軒近年儼然成為資歷顯赫的經營權專業律師，但在王鑫傳出遭拘提逮捕後，盧因具有檢察官的組織案件偵辦經歷，接到委託協助陪同王鑫接受偵訊，也意外讓盧明軒成為庭外焦點。

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