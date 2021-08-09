專訪／女嬰遭保母傷害致死　監視器畫面曝...生父控她隱瞞這一段

記者李忠憲／台中報導

曾姓保母照顧約1歲大的女嬰小虎妹卻照顧到頭部嚴重外傷，送醫不治。法院認定她以不詳方式弄傷小虎妹導致死亡明確，判刑8年，全案目前已上訴。小虎妹邱姓父親在判決前受訪時泣訴，「一定要幫討公道！」如今認為法院輕判，決定再上訴繼續為愛女爭取司法正義。

▲邱先生泣訴法院輕判，要幫愛女討公道。（圖／記者李忠憲攝）

邱姓夫妻2018年將4個月大愛女小虎妹（化名）委託曾姓女保母照顧，不到1年某日竟突然昏迷，送醫發現頭部嚴重外傷骨折，雖緊急手術救治，最後仍傷重不治。曾女卻從頭到尾都不認是她造成，但法官從相關人證物證認定曾女用不詳方式傷害致死，判她8年徒刑。

▲▼邱家疼愛小虎妹，每個月都會拍一張照片記錄，圖為11月大時拍得。（圖／記者李忠憲攝，邱先生提供）

邱先生表示，當時透過一個朋友推薦曾姓保母，她之前在幼稚園當教師，為了在家帶自己小孩，考取保母執照，先生白天上班。從2018年2月21日開始委託保母白天照顧，一個月2萬元，禮拜一到禮拜五，早上8點到下午5點。

2018年12月28日一早，他一如往常帶著1歲2個月大的女兒前往曾女的家，交給她照顧，小朋友當時一切正常。到了下午3點半左右，保母通知他們來接她，看到女兒時已經完全昏迷，到醫院時昏迷指數只剩下3，醫院立刻進行腦部開刀，到了隔年1月21日就往生。

▲▼小虎妹早上被保母帶進電梯時都正常，下午卻包裹毛巾抱著下來。（圖／邱先生提供）

曾姓保母表示，當天上午11點左右，她有帶著小孩上頂樓；邱先生說，這一段保母在偵查時並沒有講，結果被檢察官發現，她也無法說出一個合理的理由，就被當庭羈押。最後，保母被起訴，但起訴後仍做無罪答辯，還請一位黃姓律師，是法庭受命法官的之前服務律師事務所的主持律師。

邱先生說，他覺得非常訝異，這位黃律師應該在接案前就很清楚，那位法官是他之前的員工，為何還要接此案，大眾可做公評。「我們有提法官迴避，卻以時間久遠，過好幾年，彼此間不會有交情或不會存在那麼久。我們上網查司法院資料，他們之間也合作過10幾件案子，這樣肯定有相當交情，他是無法接受。他尊重被告有自由答辯的權利，想請什麼樣的律師都沒有關係，但程序要接受大家公評。」

邱先生提到小孩時說，「小孩的傷勢有錯位性骨折，身上有外傷，受虐性腦傷，也就是嬰兒搖晃症，從此再也沒醒過來。從監視器畫面可看到，小孩子進去電梯後是保母抱著，頭保持正位，頸部也保持垂直，跟保母間有互動，不管如何都沒有掉下去，非常正常，可以證明她完好無事。下午之後，就可以看到她已經完全沒有知覺，保母還用一塊布將她包裹起來，所以去接時只看到她額頭有受傷。我們在醫院時醫院有說她有外傷，包括臉頰、手部等，可見保母是刻意隱匿傷勢。」

另外還有一點很可議，事發後曾姓保母告訴他，小孩在爬行時，額頭被她1歲10個月大的小孩歪下腰時撞上右臉頰。「當時聽到覺得非常荒謬，我第二天報案後，警察有找保母晚上帶她的小孩來拍照，因為如果2人撞那麼嚴重，他的小孩一定也有傷。結果，在警局照的時候，她小孩身上沒有傷，她立刻說不要夜間偵訊，隔天上午去醫院弄了一張驗傷單，說她的小孩有傷。」

談到打官司2年的心情，邱先生說，「我尊重她有辯護權利，也認同無罪推定原則，不希望未審先判，所以這件事情我沒在事發時就講出來。我也完全遵循法律偵查不公開，直到檢察官起訴，她請辯護律師，讓案子自然地進行。現在告一段落了，台大鑑定報告寫得非常清楚，小朋友傷勢有3次外力撞擊、錯位性骨折、嬰兒搖晃症，有這麼多的傷。認不認罪事被告的權利，現在已接近尾聲，希望藉此紓發我的心情，幫小孩討回公道(崩潰哭泣)，雖然我已經忍了這麼久，但是宣判的時刻要到了，我一定會幫她討回公道。」

▲女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供，翻攝當事人臉書）

記者問到有什麼話想跟曾姓保母說，邱先生先是嘆氣並說，「自己的人生自己選擇，因為妳把我的人生改變了，如果妳的也因此改變，這都是我們自己選擇的。妳想走怎麼樣的路，自己要想清楚。妳有小孩，可能進去坐牢坐一坐就出來，但我的小孩卻已經不見了。我年紀也大了，唯一能做的就是幫小孩討回公道，如此而已。畢竟對我們國家法律有諸多不滿，但是它就是我們生活在這個土地上，一個遊戲規則。既然制定這個法律，我們就要遵守它，假如我有什麼不滿，再想辦法去改變它。在此之前，我們一定要守法，接受法律任何裁決，也讓她獲得應有的懲罰。」

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