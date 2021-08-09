　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝　就是台南囂張「野馬」駕駛

記者李忠憲、林悅、楊熾興／綜合報導

桃園葉姓男子在個人IG發文恐嚇中央疫情指揮官陳時中，內容提到「是我會開最多槍的人 心臟不開 放血放到死」等語，遭警方約談後送辦。葉男還是昨日在台南駕駛「野馬」跑車連續逆向行駛再闖紅燈的駕駛，只是他雖已將恐嚇文刪除，但似乎沒有反省後悔之意。

▲▼桃園葉姓男子IG恐嚇陳時中。（圖／翻攝IG）

▲桃園葉姓男子IG發文恐嚇陳時中，遭警方約談後刪文。（圖／翻攝IG，下同）

台中市刑大7日獲報，有民眾在IG上發限時動態訊息，內容提到「陳時鐘 你是我會開最多槍的人 你就是個畜生 台灣因為你 一堆中小型企業 將近要倒閉 我一定開你好幾槍 不同部位都開 心臟不開 不會讓你直接死 放血放到死」等語。

警方不敢大意，立刻調閱該名男子的IP位置，8日發現PO文者是家住桃園的23歲葉姓男。雖然他IG上寫的是台中市，但仍因網路犯罪管轄問題，當天就將案件移轉給桃園警方偵辦。

▲▼桃園葉姓男子IG恐嚇陳時中。（圖／翻攝IG）

▲▼葉男也是台南黃色野馬跑車連續逆向並闖紅燈的囂張駕駛。（圖／翻攝IG）

▲▼桃園葉姓男子IG恐嚇陳時中。（圖／翻攝IG）

桃園縣大園分局偵查隊副隊長林毅閔9日晚間證實確有此事，他表示，本分局接獲台中市刑大通報，一名居住在本轄的葉姓男子於社群軟體上貼文，發表危害他人生命安全的激進言論，經本分局通知葉男到案說明，葉男坦承犯行，全案依恐嚇危害安全罪送辦。

▲▼桃園葉姓男子IG恐嚇陳時中。（圖／翻攝IG）

記者上葉男IG，發現恐嚇文已經消失，但他另外PO文稱「剛剛從警察局回來，去說恐嚇陳時鐘的事 爽 知識就可以鬥掉廢物」，還罵訪問他的媒體記者「智障 智商太低 超白癡智商」

記者也發現葉男IG上有兩輛黃色野馬性能跑車，還放上新聞報導台南黃色野馬逆向新聞，一查果然就是葉男涉嫌恐嚇陳時中。他還沾沾自喜發文說，「台南朋友真熱情 我一到派出所警察就一直拍照 好像看到國際巨星一樣 有夠累..」並不時提到阿館、館長，似乎沒有反省檢討之意。

・清潔、卸妝、保養一瓶搞定

【更多新聞】

196萬元囂張「野馬」台南街頭亂竄　二度逆駕闖紅燈引公憤

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
郭婞淳無緣巴黎奧運？　國際奧會恐「刪除舉重、拳擊」原因曝
台灣910萬人已接種疫苗？　他亮出證據：蘇貞昌又說謊
他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫夾到天亮崩潰：還在
快訊／威力彩13億號碼出爐！今年「最大頭獎」來了　中7碼秒退
快訊／高雄晚間再宣布：「這3里」明停班停課
男星「以台製疫苗為傲」接種AZ　被嗆爆反擊：多想搞垮台灣？
恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身份曝　就是囂張「野馬」駕駛
美股快玩完了？　專家驚曝「指數下殺引爆點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝　就是台南囂張「野馬」駕駛

登山男「汐止新山夢湖」撿手機…突落水宣告不治　太太目擊崩潰

疫情期間稽查瑜珈教室　美籍師氣音說「Shut up」挨告妨害公務

快訊／台南永康汽車零件工廠傳火警　現場冒出明火濃煙全力搶救

酒駕肇逃！遭撞騎士頭破慘死...他「車牌掉落」賴不掉

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆：太可惡了！

鈑金廠老闆最後身影曝！詭異「穿越」超窄縫隙　陳屍排水溝2天

茶魚訊都在LINE群！老司機當版主「帶路吃女神」　內行曝驚人福利

賓士衝騎樓！駕駛是珠心算權威　兩度酒駕遭判刑...本人回應了

快訊／夢幻打卡點新山夢湖撿東西落水　登山男無呼吸心跳搶救中

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝　就是台南囂張「野馬」駕駛

登山男「汐止新山夢湖」撿手機…突落水宣告不治　太太目擊崩潰

疫情期間稽查瑜珈教室　美籍師氣音說「Shut up」挨告妨害公務

快訊／台南永康汽車零件工廠傳火警　現場冒出明火濃煙全力搶救

酒駕肇逃！遭撞騎士頭破慘死...他「車牌掉落」賴不掉

遭同事埋伏「尾隨拍裙底4天」　北院女書記官開飆：太可惡了！

鈑金廠老闆最後身影曝！詭異「穿越」超窄縫隙　陳屍排水溝2天

茶魚訊都在LINE群！老司機當版主「帶路吃女神」　內行曝驚人福利

賓士衝騎樓！駕駛是珠心算權威　兩度酒駕遭判刑...本人回應了

快訊／夢幻打卡點新山夢湖撿東西落水　登山男無呼吸心跳搶救中

杜勝三、謝明勇進入棒球名人堂　首次當選名人全數出席

需求強勁力抗缺料衝擊　華碩7月營收年增1.2%、宏碁創八年同期新高！

金融圈瘋傳BTS師妹團出道時間點！「顏值堪比BLACKPINK」

新北補助服務業導入空調能源管理系統　每案最高補助12萬元

郭婞淳無緣巴黎奧運？國際奧會恐「直接刪除」舉重、拳擊

台南北門豪大雨　抽水站及滯洪池發揮功效減少淹水面積迅速退去

台灣910萬人已接種疫苗？　他亮出證據：蘇貞昌又說謊

國軍主力戰車M60A3零件採購　廠商涉違約「拖10年才判刑」

兄弟復賽首度開放進場　吸引千人球迷滿場

快訊／威力彩13億號碼出爐！今年「最大頭獎」來了　中7碼秒退休

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

他命喪金山溫圈　小21歲嫩妻竟是連環索命狂魔

13歲女穿「馬甲內衣」床戰　他被告才知是未成年

即／新店大樓鷹架作業　1工人墜12樓亡

台灣之光刺青師病逝　告別式現場白馬相伴

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

港籍知名美妝總監在台猝死！生前欠銀行692萬

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

即／世界刺青冠軍告別式　31輛超跑車隊送行

持美工刀搶台中國泰世華！男挾持女行員喊：想坐牢

47歲男打AZ「2天後呼吸窘迫」　送醫5小時亡

夫妻緊貼車頭過馬路　下秒遭輾1死1傷

更多熱門

相關新聞

台南抽水站及滯洪池發揮功效

台南抽水站及滯洪池發揮功效

台南地區9日上午受西南風影響，七股、將軍區有短延時強降雨發生，3小時累計雨量達126mm，且又受大潮影響，雨水不易排出，使七股、將軍區達一級淹水警戒，為因應極端降雨及加速退水，市長黃偉哲指示水利局支援抽水機組，指派副秘書長邱忠川，會同蔡蘇秋金議員等人針對積淹水點辦理現勘，研擬改善對策。

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

台南永康汽車零件工廠傳火警

台南永康汽車零件工廠傳火警

黃偉哲籲請市民落實防疫新生活

黃偉哲籲請市民落實防疫新生活

1500人意外搶到莫德納！原因曝光　網全吐血

1500人意外搶到莫德納！原因曝光　網全吐血

關鍵字：

陳時中恐嚇IG野馬福特台南逆向館長

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

不是自嗨！台防疫做超好　最新排名曝

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

50歲女星「內蒙古撞駱駝」車禍亡！疑車速快釀禍

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面