恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝　就是台南囂張「野馬」駕駛

記者李忠憲、林悅、楊熾興／綜合報導

桃園葉姓男子在個人IG發文恐嚇中央疫情指揮官陳時中，內容提到「是我會開最多槍的人 心臟不開 放血放到死」等語，遭警方約談後送辦。葉男還是昨日在台南駕駛「野馬」跑車連續逆向行駛再闖紅燈的駕駛，只是他雖已將恐嚇文刪除，但似乎沒有反省後悔之意。

▲桃園葉姓男子IG發文恐嚇陳時中，遭警方約談後刪文。（圖／翻攝IG，下同）

台中市刑大7日獲報，有民眾在IG上發限時動態訊息，內容提到「陳時鐘 你是我會開最多槍的人 你就是個畜生 台灣因為你 一堆中小型企業 將近要倒閉 我一定開你好幾槍 不同部位都開 心臟不開 不會讓你直接死 放血放到死」等語。

警方不敢大意，立刻調閱該名男子的IP位置，8日發現PO文者是家住桃園的23歲葉姓男。雖然他IG上寫的是台中市，但仍因網路犯罪管轄問題，當天就將案件移轉給桃園警方偵辦。

▲▼葉男也是台南黃色野馬跑車連續逆向並闖紅燈的囂張駕駛。（圖／翻攝IG）

桃園縣大園分局偵查隊副隊長林毅閔9日晚間證實確有此事，他表示，本分局接獲台中市刑大通報，一名居住在本轄的葉姓男子於社群軟體上貼文，發表危害他人生命安全的激進言論，經本分局通知葉男到案說明，葉男坦承犯行，全案依恐嚇危害安全罪送辦。

記者上葉男IG，發現恐嚇文已經消失，但他另外PO文稱「剛剛從警察局回來，去說恐嚇陳時鐘的事 爽 知識就可以鬥掉廢物」，還罵訪問他的媒體記者「智障 智商太低 超白癡智商」

記者也發現葉男IG上有兩輛黃色野馬性能跑車，還放上新聞報導台南黃色野馬逆向新聞，一查果然就是葉男涉嫌恐嚇陳時中。他還沾沾自喜發文說，「台南朋友真熱情 我一到派出所警察就一直拍照 好像看到國際巨星一樣 有夠累..」並不時提到阿館、館長，似乎沒有反省檢討之意。

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