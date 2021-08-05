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社會 社會焦點 保障人權

洗錢5個月撈千萬　屁孩成員開名車吸注目禮！蝦趴下場曝

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲博弈洗錢集團成員年紀輕輕，卻以名車代步，引起警方注意。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓主嫌為首的博弈洗錢集團，藏身北屯區社區大樓裡，5個月內就經手約35億元金流，不法所得逾千萬，不料因集團成員年紀輕輕，卻以BMW、賓士等名車代步，經社區住戶通報，警方循線追查，上月底逮獲張嫌等3男2女，依賭博罪、洗錢防制法等罪移送偵辦，檢方訊後以4至6萬元不等交保。

台中刑大表示，台中第五警分局及刑大科偵隊於上月底執行「淨樓專案」時，北屯區有社區大樓住戶稱社區內有一群年輕男女，出入混雜，平時以名車代步，引人注目，經初步了解，發現這群年輕人應是從事網路博弈非法行為，遂報請台中地檢署，由林依成檢察官指揮偵辦並進行蒐證掌握相關事項。

警方調查發現，張嫌為首的5名成員，年紀都在25上下，專責處理大陸及華人地區數個網路博奕平台洗錢匯兌等工作，對外自稱是「某某PAY公司」提供線上金流轉帳及客服服務，經清查約5個月期間的相關紀錄，匯款轉帳金額就已高達人民幣8億3千萬元（折合約35億元），估計不法獲利已有上千萬元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼警方查扣現金800萬餘元、手機49支、勞力士等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方於張嫌住處查扣現金800萬餘元、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機等贓證物，現場還有勞力士名錶、BWM轎車，張嫌也無法明確交代財物來源，全案經調查後依刑法賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪移請台中地檢署偵辦，檢方訊後將5人以4至6萬元不等交保。

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