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恒大爆昆明項目停工 擬售旗下物業、汽車救債務危機

▲▼恆大集團創辦人兼董事局主席許家印。（圖／CFP）

▲中國恒大集團創辦人兼董事局主席許家印，曾幾下雙馬登頂大陸首富，但集團近年身陷資金斷鏈、債務危機。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

近年身陷債務問題的中國地產巨頭恒大集團，又傳出新的危機。大陸《央廣》報導，恒大集團於雲南昆明，已經至少有兩個大型房地產開發項目，因商票到期未能兌付問題，被迫停工，金額上億；在此之前，恒大集團已於10日晚間公告，擬出售旗下恒大物業、恒大汽車的部分股權自救。

據央廣報導，一份位於昆明，顯示為「重慶建工集團股份有限公司恆大金碧天下二期雋翠苑工程項目部」的停工公告稱，因恒大積欠工程款長期未撥付，且金額較大的商業承兌匯票逾期不兌付，欠付款總金額超過2.1億元人民幣，項目被迫停工。

這是去年8月，恒大在寧波、南陽等多個城市，爆發商票未能兌付事件以來，金額較大的一次商票風波，顯見恒大集團在多個工程項目間，資金周轉出現明顯問題；除此之外，報導加碼指出，恒大另一位於昆明西太平新城奧特萊斯大道的昆海湖項目，也已經停工，該項目於2018年開盤，原定今年10月交屋。

在此之前，據《財聯社》報導，中國恒大集團已於10日晚間公告，正在接觸家潛在獨立第三方投資者，探討有關出售公司旗下部分資產，包括恒大新能源汽車，以及恒大物業，但目前為止，恒大尚未與第三方確定或訂立任何具體計畫或正式協議。

綜合陸媒報導，11日，市場傳出恒大集團出售旗下資產自救的方案，可能露出曙光，在江投資、廣州城投、越秀金控、華潤、萬科、保利等包括數個國企在內的潛在買方中，恒大物業擬售予由萬科牽頭的財團，恒大汽車亦有機會因此出售部分股權，導致恒大物業、汽車股價一度急升20%。

但截至12日，恒大和同為地產巨頭的萬科，均表示「目前沒有可披露訊息。」

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