陸31省上半年結婚榜 河南34萬對居冠、北京超過3成離婚

▲中國大陸的結婚證,離婚證。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

恰逢8月16日，農曆七月七，七夕情人節鄰近，大陸民政部近日發布2021年上半年度的結婚大數據，統計顯示，河南、廣東、四川三省分別以34萬、29.4萬、29.3萬對結婚數居冠，惟受疫情影響，整體結婚登記數416.6萬對，較疫情前減少81.4萬。

數據顯示，2021年上半年，全大陸結婚登記人數為416.6萬對，與2020年同期數據相比，增加28.7萬對，但與2019年同期數據相比，減少了81.4萬對。

▲在疫情背景下，中國大陸出現結婚、離婚登記對數雙雙下降的情況。（圖／視覺中國）

《中新經緯》引述中國人口與發展研究中心副研究員李月解讀，除了疫情因訴外，主要原因還包括婚育適齡人口規模的縮減，以及年輕人婚姻推遲等因素的影響。其中，結婚對數高的省分，也與總人口有密切關係，譬如廣東、河南、四川總人口數分別為全國的第一、第三和第五，另各省人口年齡結構、人口遷移流動、社會經濟發展等因素也會產生影響。

另以離婚登記數量來看，今年上半年，大陸離婚登記為96.6萬對，年減39.4%，低於去年上半年的159.5萬對，以及2019年上半年的203.8萬對。專家指出，可能與離婚冷靜期制度的實施等原因有關。

排名來看，結婚對數高的河南、四川、廣東三省，也分別以7萬、6.8萬、6.3萬的離婚對數位居前三，其餘離婚對數較多的分別為江蘇、山東、安徽、湖北和湖南、河北，排名靠前的多為大陸總戶籍人口數，以及人口外流數大省。

值得注意的是，首都北京市以5.4萬對結婚、2萬對結婚，高於三成的離婚比率，位居離婚率最高的地區之一，比率甚至遠高於同為一線城市，結婚對數4.9萬、離婚1.2萬對的上海。其他離婚比率高的省分，還包括吉林省結婚6.8萬對、離婚2.3萬對，黑龍江結婚9.5萬對、離婚2.9萬對，均接近三成。

日前，北京市政府為遏止2017年房市限購新規後，出現的「假離婚、真買房」的亂象，於5日頒布限購新政，明定夫妻離異者，若離婚前擁有房屋數不符合北京限購政策規定，離婚起三年內，任何一方均不得再購買商品住房。

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