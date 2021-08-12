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「最累鐵飯碗」爆熱議！網喊土木最優　過來人搖頭：辭職才解脫

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲公務員被外界視為「鐵飯碗」。（示意圖，與本文無關／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人看準公務員工作穩定、福利不錯，努力苦讀報考國考，擠破頭想搶下這鐵飯碗。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「國考公職最累的是哪個工作？？？」提到國考公職有很多種類別，像是鐵路特考、行政警察、高普考、司法特考、地方特考等等，好奇其中有沒有「最累的」工作，話題引發討論。

看到貼文後，就有網友紛紛留言熱論，「我問你，有哪個工作是不累的嗎」、「消防，風險很高，輪班」、「郵差應該排蠻前面的」、「清潔隊啊」、「輪班的都很累」、「你看每年哪個缺額最多就是那個啦」、「農業單位的吧，我看每個都曬成黑人了……去農試所都分不出來是路人農民還是公務員」、「坐櫃台的吧？心力交瘁。」

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還有人比起最累的類別，反而熱議最輕鬆的，「我只知道最輕鬆的是土木」、「土木，好考易準備、錢多事輕鬆。」但也有人回覆，「我認識的就是土木，沒弄好就搞出弊案不是嗎？怎麼和其他人想的不一樣。」

▲▼勞工,上班,工作。（圖／Unsplash）

▲多數人都希望能擁有一份穩定工作。（示意圖／Unsplash）

本站則曾報導《半張證照都沒有！過來人推爆「這類」公職最好考：錄取率超高》，有網友以「哪個公職最好考勒」為題發文。大票網友則推「土木工程」相對好考，「土木的錄取率最高」、「認真的說是土木，損耗率一直很高」；不過也有網友指出，「土木有科系限制好不，不是誰都能考」、「土木很難好嗎？名額多、補不滿不等於好考。」

不過，曾有土木公務員曝光心路歷程，當年823水災發生之際，因為連續工作長達35個小時，加上壓力實在太大，因此隔月忽然發現「單耳聽不見」，經診斷才知道是突發性耳聾。除了耳聾、耳鳴外，他也出現了暈眩及乾嘔的症狀，甚至在某天直接暈倒被送進醫院，一直到辭職後，身心狀態才逐漸好轉。

這名土木公務員表示，公務員並不是不好做，上下班準時、薪水每月入帳、穩定調薪，還有退休保障；不過，即便是鐵飯碗，也會有不為人知的辛苦，壓力之大，或許也非外界能夠想像。

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公職公務員國考月薪鐵飯碗高考普考土木PTT

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