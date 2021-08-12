激似IU！學生妹「緊身白T+真理褲」打羽球　甜笑電暈網：想打球

▲網友們直呼「戀愛了！」（圖／翻攝自「不普通網友椰」微博）

記者施怡妏／綜合報導

隨著奧運落幕，羽球成為近期討論度最高的運動，不少民眾都喜歡上這項運動，近日有網友捕捉到，在羽球場上的一名運動正妹，身穿灰色真理褲，搭配短版白色緊身衣，白皙的長腿以及好身材一覽無遺，其中，最讓網友暴動的，就是正妹甜美的笑容，甚至還有人說「神似韓國女星IU」。

有網友在PTT表特版發文，「在FB滑到的妹子，看過兩三次了，還是覺得很正」，並附上四張照片，照片中，長髮飄逸的正妹穿著白色T恤及真理褲，緊身衣造型盡顯身材曲線，腰的部分還有兩個小洞，若隱若現的腰線，引人遐想，好身材配上清新甜美的笑容，讓不少網友直呼「戀愛了」。

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▲▼有網友神出該名甜美正妹的身分，是一名中國網友。（圖／翻攝自「不普通網友椰」微博）



貼文一出，立刻引起暴動，「有閃亮亮的感覺」、「這如果在我家附近球場，我還不看爆」、「教練～我想打羽球」、「很可以」、「從小就最喜歡打羽球了」、「請問哪裡有新手教學課程」、「我終於知道為什麼鼠屬喜歡怕羽球了」、「看到那雙眼睛都醉了」。

其中，就有人透露，這位羽球正妹其實是中國網紅「不普通網友椰」，目前仍是學生，經常會在微博上PO照片分享生活，擁有3.6萬粉絲追蹤，羽球場的照片則是在今年6月時拍攝的。