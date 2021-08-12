雲豹能源送能量、給力量！　為軍警消抗疫英雄打氣

▲雲豹能源全體同仁感謝第一線軍警消人員的無私奉獻，走過疫情最嚴峻的時期，期待逐漸雨過天晴。（圖／文化總會提供，以下提供）

生活中心／台北報導

向「軍警消」致敬！文化總會和角頭音樂共製的「給力量－線上音樂會」，本週五（8/13）晚間8點播出第六集，為疫情期間衝鋒陷陣、維護人民安全的「軍警消人員」加油。本集由「雲豹能源科技股份有限公司」贊助播出，邀請到金曲最佳樂團董事長樂團、金曲歌王王宏恩、金曲歌后孫淑媚，以及創作女聲吳汶芳獻唱，感謝軍警消在黑暗中帶來光。

文總表示，疫情期間，國軍化學兵忍耐高溫酷暑、身穿防護衣與面罩，於全台各處進行全面大清消；前線消防員則每天擔負大量篩檢者、確診病患的運輸、救護任務，承受相當大壓力，因此本周特別加映，獻給軍警消防疫英雄。雲豹能源也表示，警察除了當人民保母，疫情嚴峻期間，還加入疫調勤務，和時間、病毒賽跑，在最短時間內掌握確診者足跡，阻擋病源進一步滲透社區，相當感謝警察同仁守護在防疫第一線，為人民把關，因此本周加入「給力量－線上音樂會」，希望號召大家一同上線觀看，替在前線努力的人員打氣、加油，期待逐漸雨過天晴，我們一起拚重生，台灣加油！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲豹能源公關長蔡沁瑜（中）將面罩送至台南市和緯黃昏市場，讓攤商們能馬上使用。

▲雲豹能源公關長蔡沁瑜（左）親自送一千套防護面罩及隔離衣給桃園市防疫計程車隊。

因應疫期嚴峻時期，全台各地防疫物資快速消耗，雲豹能源也善盡企業社會責任，先後贈送防疫物資給桃園市政府防疫計程車隊，以及台南市傳統市場的攤商們、以及贈送愛心便當給新北市衛生局的前線人員補充元氣。雲豹能源表示，防疫計程車司機承擔了極高的染疫風險，有感於運將大哥的實際需求，六月中，雲豹能源親自將隔離衣及防護面罩送到桃園市政府，將物資捐贈給桃園市防疫計程車隊，也讓運將們紛紛備感貼心地說：「口罩、隔離衣等等都是一次性使用，其實消耗量都很大。感謝雲豹能源帶來了及時雨，再加上有防護面罩，防疫效果更加全面，雖然工作依舊有風險，但基本防疫工作做好，就不用太擔心！」

除了防疫計程車隊承擔了極高的染疫風險，傳統市場也非常容易成為防疫破口。雲豹能源也在六月下旬親自南下，將第二波防疫物資捐贈至台南市和緯黃昏市場，在台南市府市場處的副處長陪同下一一分送物資給市場攤商，並提醒攤商們，在市場裡做生意，比較難維持社交離，所務必戴上口罩和面罩，並徹底消毒。令當地攤商感動直言: 「有了這些防疫面罩和隔離衣，雖然全副武裝在市場內真的很熱，但流汗總比染疫好！」

「給力量－線上音樂會」將於本週五（8/13）晚間8點為「軍警消人員」加油，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，邀請全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。