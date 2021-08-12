　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲豹能源送能量、給力量！　為軍警消抗疫英雄打氣

雲豹能源送能量、給力量！　為軍警消抗疫英雄打氣（圖／文化總會提供）

▲雲豹能源全體同仁感謝第一線軍警消人員的無私奉獻，走過疫情最嚴峻的時期，期待逐漸雨過天晴。（圖／文化總會提供，以下提供）

生活中心／台北報導

向「軍警消」致敬！文化總會和角頭音樂共製的「給力量－線上音樂會」，本週五（8/13）晚間8點播出第六集，為疫情期間衝鋒陷陣、維護人民安全的「軍警消人員」加油。本集由「雲豹能源科技股份有限公司」贊助播出，邀請到金曲最佳樂團董事長樂團、金曲歌王王宏恩、金曲歌后孫淑媚，以及創作女聲吳汶芳獻唱，感謝軍警消在黑暗中帶來光。

文總表示，疫情期間，國軍化學兵忍耐高溫酷暑、身穿防護衣與面罩，於全台各處進行全面大清消；前線消防員則每天擔負大量篩檢者、確診病患的運輸、救護任務，承受相當大壓力，因此本周特別加映，獻給軍警消防疫英雄。雲豹能源也表示，警察除了當人民保母，疫情嚴峻期間，還加入疫調勤務，和時間、病毒賽跑，在最短時間內掌握確診者足跡，阻擋病源進一步滲透社區，相當感謝警察同仁守護在防疫第一線，為人民把關，因此本周加入「給力量－線上音樂會」，希望號召大家一同上線觀看，替在前線努力的人員打氣、加油，期待逐漸雨過天晴，我們一起拚重生，台灣加油！

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲豹能源送能量、給力量！　為軍警消抗疫英雄打氣（圖／文化總會提供）

▲雲豹能源公關長蔡沁瑜（中）將面罩送至台南市和緯黃昏市場，讓攤商們能馬上使用。

雲豹能源送能量、給力量！　為軍警消抗疫英雄打氣（圖／文化總會提供）

▲雲豹能源公關長蔡沁瑜（左）親自送一千套防護面罩及隔離衣給桃園市防疫計程車隊。

因應疫期嚴峻時期，全台各地防疫物資快速消耗，雲豹能源也善盡企業社會責任，先後贈送防疫物資給桃園市政府防疫計程車隊，以及台南市傳統市場的攤商們、以及贈送愛心便當給新北市衛生局的前線人員補充元氣。雲豹能源表示，防疫計程車司機承擔了極高的染疫風險，有感於運將大哥的實際需求，六月中，雲豹能源親自將隔離衣及防護面罩送到桃園市政府，將物資捐贈給桃園市防疫計程車隊，也讓運將們紛紛備感貼心地說：「口罩、隔離衣等等都是一次性使用，其實消耗量都很大。感謝雲豹能源帶來了及時雨，再加上有防護面罩，防疫效果更加全面，雖然工作依舊有風險，但基本防疫工作做好，就不用太擔心！」

除了防疫計程車隊承擔了極高的染疫風險，傳統市場也非常容易成為防疫破口。雲豹能源也在六月下旬親自南下，將第二波防疫物資捐贈至台南市和緯黃昏市場，在台南市府市場處的副處長陪同下一一分送物資給市場攤商，並提醒攤商們，在市場裡做生意，比較難維持社交離，所務必戴上口罩和面罩，並徹底消毒。令當地攤商感動直言: 「有了這些防疫面罩和隔離衣，雖然全副武裝在市場內真的很熱，但流汗總比染疫好！」

雲豹能源送能量、給力量！　為軍警消抗疫英雄打氣（圖／文化總會提供）

「給力量－線上音樂會」將於本週五（8/13）晚間8點為「軍警消人員」加油，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，邀請全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
25歲台男「騙過美國政府」詐領1億紓困金！　爽買名車、18K
郭書瑤「14秒狂晃片」超兇！　王大陸驚：衣服穿好
美參議員曝6月訪台秘辛：「必須瞞南韓」私下找飛機來台灣
孕婦離奇逆向撞「夾腿勇護2歲兒」到昏迷　當場破水胎兒不保
快訊／新莊垃圾車驚見「死亡女嬰」　身上仍連胎盤
快訊／臉書搜尋功能當機　任何關鍵字全部失效
美贈400萬劑疫苗是「口誤」！周玉蔻：指揮中心將宣布
九把刀岳母打AZ後4天離世　醫曝「7症狀」超過3天加重要警覺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

24歲童顏妹子是公車司機！轟動39萬網友：求上車

雲豹能源送能量、給力量！　為軍警消抗疫英雄打氣

醫：9月應可到校上課　3習慣回不去「殘酷內需產業正在變動」

快訊／臉書搜尋功能當機　任何關鍵字全部失效

美贈400萬劑疫苗是「口誤」！周玉蔻：指揮中心將宣布

九把刀岳母打AZ後4天離世　醫曝「7症狀」超過3天加重要警覺

醫：一點都不想「AZ混打莫德納」　承受被車撞二次的痛苦

九把刀岳母猝逝！最後LINE曝「遷移性疼痛」　醫師群組推測這死因

五倍券最快9月中發放！　選數位券再享3重優惠

尷尬！入選2021必比登「3店竟歇業中」　1家緊急宣布復業

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

道地台語凶狠問妻「在家的地位」秒慫對話瞬間弱掉網友全笑慘！

林昀儒對戰世桌賽評「招牌蛇球」　讓7分仍獲勝！他讚：未來奧運冠軍

24歲童顏妹子是公車司機！轟動39萬網友：求上車

雲豹能源送能量、給力量！　為軍警消抗疫英雄打氣

醫：9月應可到校上課　3習慣回不去「殘酷內需產業正在變動」

快訊／臉書搜尋功能當機　任何關鍵字全部失效

美贈400萬劑疫苗是「口誤」！周玉蔻：指揮中心將宣布

九把刀岳母打AZ後4天離世　醫曝「7症狀」超過3天加重要警覺

醫：一點都不想「AZ混打莫德納」　承受被車撞二次的痛苦

九把刀岳母猝逝！最後LINE曝「遷移性疼痛」　醫師群組推測這死因

五倍券最快9月中發放！　選數位券再享3重優惠

尷尬！入選2021必比登「3店竟歇業中」　1家緊急宣布復業

24歲童顏妹子是公車司機！轟動39萬網友：求上車

「你的想法，台灣精品幫你實現！」　經濟部推動愛無界公益活動

5生肖買威力彩最旺！催財水果、顏色曝光　「大紅大紫」是關鍵

股匯不同調！新台幣早盤升值4.4分　來到27.803元

成大男碩生撿手機…跌曾文水庫「失蹤17hrs」！潛水員持續搜救中

孫芸芸不刻意性感靠美足　戴10萬鑲鑽腳戒真貴婦

25歲台男「騙過美國政府」詐領逾1億紓困金　爽買名車、18K金錶

16日起開放預約「高端漲逾4％」！疫苗股翻紅　國光生漲逾1％

航空股強勢！台股小跌5點　長榮航漲幅逾3%

蔡壁如拋「2個發現金管道」　喊話政府：不能放棄千百個紓困孤兒

爸4天前離世…她帶老公、3子女「回娘家奔喪」遇火劫！1家5口3人亡

生活熱門新聞

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

偷吃許藍方！人夫醫師道歉　一句話遭網洗版

9/1能準時開學？教育部給回應

許藍方二度傷害醫師夫妻！美女律師揭原因

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

醫坦言不想「AZ混打莫德納」：承受被車撞二次的痛苦

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

曾有確診者到訪！新光三越A8店深夜緊急消毒

美贈400萬劑疫苗是「口誤」！周玉蔻：指揮中心將宣布

誰外遇後「洗白最成功？」　鄉民一致點名他

民怨高鐵未開自由座　陳時中尷尬回應

醫曝打完疫苗7症狀　3天後加重要警覺

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

能打莫德納了？　陳時中回應「加購2000萬劑」時間曝光

更多熱門

相關新聞

北市證實：新光三越A8有確診足跡　僅地下一樓停業1天「符合指引」

北市證實：新光三越A8有確診足跡　僅地下一樓停業1天「符合指引」

位在台北市信義區的遠百信義店A13於11日爆確診足跡，為一名確診者曾於8月8日到過該場域，因此百貨12日暫停營業一天做清消；但消息曝光後6小時，鄰近的新光三越A8也爆出有確診足跡。對此，台北市衛生局證實，確實有確診者足跡，目前正在疫調當中。

部立新營醫院提供PCR檢測服務

部立新營醫院提供PCR檢測服務

北市證實：遠百信義店A13有確診足跡

北市證實：遠百信義店A13有確診足跡

她求省電法！狂人曝2台冷氣沒關：電費1天16元

她求省電法！狂人曝2台冷氣沒關：電費1天16元

柯文哲「線上線下混合班」恐喊卡

柯文哲「線上線下混合班」恐喊卡

關鍵字：

文化總會角頭音樂軍警消雲豹能源防疫抗疫

讀者迴響

熱門新聞

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

美議員透露：美國將贈台灣400萬劑疫苗

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

偷吃許藍方！人夫醫師道歉　一句話遭網洗版

即／路透：家樂福將出售台灣事業

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

正妹YouTuber佐藤希直播中…房門突打開伸出1隻手

黑人用安博盒子看盜版奧運！法務部說話

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

9/1能準時開學？教育部給回應

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面