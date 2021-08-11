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北市證實：新光三越A8有確診足跡　僅地下一樓停業1天「符合防疫指引」

▲▼信義區,新光三越,A8。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市衛生局證實，新光三越A8有確診者足跡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

位在台北市信義區的遠百信義店A13於11日爆確診足跡，為一名確診者曾於8月8日到過該場域，因此百貨12日暫停營業一天做清消；但消息曝光後6小時，鄰近的新光三越A8也爆出有確診足跡。對此，台北市衛生局證實，確實有確診者足跡，目前正在疫調當中。

針對遠百信義店A13爆確診足跡，台北市衛生局11日傍晚向《ETtoday新聞雲》證實，確實有確診者的足跡，屬於台北市個案，目前正在積極疫調當中，已有要求停業清消一天。

但遠百信義A13有確診足跡曝光後不到6小時，鄰近的新光三越A8店也於晚間公告，接獲北市衛生局通知，8日晚間6時30分有確診者足跡經過地下一樓，衛生局調查後確定，該名確診者只有短暫停留，並全程戴著口罩，依照市府防疫指引，11日夜間啟動全店館內外大規模清消，地下一樓12日也要靜置24小時，並再次加強消毒作業、各項防疫措施。

針對新光三越A8爆出有確診者到過，台北市衛生局晚間也證實，該店的地下一樓確實有確診足跡，目前都還在疫調當中。

被問到為什麼A8僅地下一樓靜置24小時，非全館停業的行為有無違反防疫指引？北市衛生局回應，場域若出現確診足跡，通常做法是清消完畢後可以營業，若停留時間較久，該場域清消後還需要停置24小時，這部分新光三越A8確實符合指引。

而台北市政府也補充，所謂「短暫停留」是指待在該場域30分鐘內，由於個案只去了一個門市，所以要求屬於高風險區域的新光三越A8地下一樓停業，且個案全程都有佩戴口罩，所以北市判定有做好適當防護，加上新光三越A8並非沒有消毒，已經於11日晚間全館清消。

▼曾有確診者到訪，新光三越A8店深夜消毒。（圖／民眾提供）

▲▼曾有確診者到訪，新光三越A8店深夜消毒。（圖／民眾提供）

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