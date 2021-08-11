　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與民醫同抗疫　部立新營醫院提供新冠肺炎PCR檢測服務

▲衛福部新營醫院配合防疫政策，開放部分民眾新冠肺炎COVID-19公費及自費抗原快篩檢測及核酸PCR檢驗、社區篩檢及企業團體快篩等服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲衛福部新營醫院配合防疫政策，開放部分民眾新冠肺炎COVID-19公費及自費抗原快篩檢測及核酸PCR檢驗、社區篩檢及企業團體快篩等服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助民眾取得新冠肺炎快篩及PCR證明，衛福部新營醫院配合防疫政策，致力增加檢測能量，醫事檢驗科為「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19」指定檢驗機構，並開放部分民眾新冠肺炎COVID-19公費及自費抗原快篩檢測及核酸PCR檢驗、社區篩檢及企業團體快篩等服務，期待疫苗注射與篩檢雙管齊下，共度疫情難關。

▲衛福部新營醫院配合防疫政策，開放部分民眾新冠肺炎COVID-19公費及自費抗原快篩檢測及核酸PCR檢驗、社區篩檢及企業團體快篩等服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫事檢驗科林朝欽主任表示，為具備新型冠狀病毒檢驗能力，建置專責分生實驗室，衛福部新營醫院引進最新型病毒核酸自動分析儀等檢測相關設備，強化檢驗能量，即時提供快速準確之檢驗結果，防堵疫情擴散。

若民眾本身無新冠病毒感染相關症狀，有需檢附抗原快篩或核酸PCR檢驗之證明，例如因出國求學、工作因素、需至醫院探病或陪病者須檢附檢驗證明，或因其他因素須檢驗之民眾，均可至衛福部新營醫院自費採檢，接受COVID-19新型冠狀病毒檢驗。

▲衛福部新營醫院配合防疫政策，開放部分民眾新冠肺炎COVID-19公費及自費抗原快篩檢測及核酸PCR檢驗、社區篩檢及企業團體快篩等服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛福部新營醫院針對無新冠病毒感染相關症狀之民眾提供自費檢驗，安排預約制之特別門診，預約民眾依約定時間至門診大樓「住院服務中心」報到，報到時間為上午8時30分至9時30分，下午及國定假日(含春節)無特別門診。一般案件為採檢後隔日17時提供報告（隔日遇週六為中午12時），如遇國定假日時，順延至下個工作日。急件案件則當日上午10時完成採檢，下午17時取報告，以上均附有提供中英文版檢驗報告。若有任何疑問歡迎電洽（06）6351131轉2132或親洽新營醫院住院服務中心。

「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
真理褲妹洗3次澡「求省電法」　狂人曝2台冷氣沒關：電費1天1
歌手男友想分手！她被3人騙出去「施壓恐嚇6小時」抽搐崩潰
感冒「吃冰箱食物」好超快！他激推香菜治鼻塞：比吃藥有效
吳世豪中繼救險局！富邦悍將5比3擊敗樂天桃猿
AZ疫苗接種間隔　指揮中心曝關鍵時間點：免疫反應仍佳
母女像姐妹！周亭羽到大學「衣服都穿媽媽買」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AZ第二劑間隔「超過12週」也沒問題　張上淳：免疫反應仍佳

與民醫同抗疫　部立新營醫院提供新冠肺炎PCR檢測服務

北市府公布2確診者「足跡圖」！連2天搭捷運　去過銀行、遠百

可以打莫德納了？　陳時中回應「加購2000萬劑」時間點曝光

點名許藍方「二度傷害」醫師夫妻！美女律師揭原因：行為令人發火

第6輪還有機會！疫苗平台4小時再添1.3萬人選高端

認捐350幫1000戶家庭！世界展望會首度合作全家募集食物卡

老師疫苗不夠打　9／1能準時開學？教育部給回應

熱氣球嘉年華過關了！怪風害火燒球一度被喊卡　改逐顆升空

境外生有望入境！教長：1.3萬學位生、華語獎學金學生優先

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

手作豆花被讚「媽卯起來狂做」　兒每天嗑一盒嘆：我吃了3個月

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

AZ第二劑間隔「超過12週」也沒問題　張上淳：免疫反應仍佳

與民醫同抗疫　部立新營醫院提供新冠肺炎PCR檢測服務

北市府公布2確診者「足跡圖」！連2天搭捷運　去過銀行、遠百

可以打莫德納了？　陳時中回應「加購2000萬劑」時間點曝光

點名許藍方「二度傷害」醫師夫妻！美女律師揭原因：行為令人發火

第6輪還有機會！疫苗平台4小時再添1.3萬人選高端

認捐350幫1000戶家庭！世界展望會首度合作全家募集食物卡

老師疫苗不夠打　9／1能準時開學？教育部給回應

熱氣球嘉年華過關了！怪風害火燒球一度被喊卡　改逐顆升空

境外生有望入境！教長：1.3萬學位生、華語獎學金學生優先

曾雅蘭剪短「20cm及腰秀髮沒了」　侯昌明一看崩潰脫口：長髮比較美

寵妻達人潘政琮擁吻愛妻放閃有原因　要幫老婆打造夢想廚房

東奧12獎牌創最佳！陳詩欣看得好激動　盼跆拳道也能重返榮耀

富邦險勝桃猿　洪總：吳世豪、王尉永是關鍵

趙麗穎「直髮制服」清純樣曝光　合作《比悲傷》導演

刪掉慰問九把刀訊息　《那些年》男星「不知是否該接種」

開箱三星折疊旗艦Galaxy Z Fold3、Z Flip3與Galaxy Watch4等新品

快訊／美股開盤大漲200點！創盤中新高點　7月CPI公布

交往9年…歌手男友想分！她被3人騙出去「施壓恐嚇6小時」抽搐崩潰

傳台美海巡演練　國台辦：反對美台官方往來和軍事聯繫

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

9/1能準時開學？教育部給回應

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

框酒店妹「帶去學校上課」　台獨機關槍復出

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

「醫界胸器」私照曝！　細肩帶露出超兇長輩

誰外遇後「洗白最成功？」　鄉民一致點名他

為什麼奧運不辦棒球　網揭致命原因：很浪費錢

快訊／今日新增12本土、另增2死

午後雷雨更猛　颱風奧麥斯恐生成

新生兒竟有橢圓尾巴！　台大醫曝他7年後現況

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

更多熱門

相關新聞

桃機防疫更嚴格！「增設採檢站、分流PCR」旅客大讚放心

桃機防疫更嚴格！「增設採檢站、分流PCR」旅客大讚放心

每隔一小時就進行清消、一有班機抵達便謹慎待命，引導入境旅客進行PCR篩檢及搭乘機場防疫車隊，這些都是身為「國家門戶」的桃園國際機場，近日為了守住國內疫情而做的諸多努力！

LG推家電「故障免費檢測」服務

LG推家電「故障免費檢測」服務

PCR檢驗出包！群馬縣200人「被確診」

PCR檢驗出包！群馬縣200人「被確診」

虎林市場雞肉1攤販確診　北市匡列8家人、9攤商PCR結果出爐

虎林市場雞肉1攤販確診　北市匡列8家人、9攤商PCR結果出爐

王必勝1張照曝「團隊秘密基地」！牆上藏亮點

王必勝1張照曝「團隊秘密基地」！牆上藏亮點

關鍵字：

抗疫新營醫院PCR檢測

讀者迴響

熱門新聞

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打完疫苗4天過世　忍痛解剖

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

即／路透：家樂福將出售台灣事業

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

新北爆社區感染！最新足跡：全家、家樂福、羽球館、剉冰店

更多

最夯影音

更多
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面