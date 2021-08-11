與民醫同抗疫　部立新營醫院提供新冠肺炎PCR檢測服務

▲衛福部新營醫院配合防疫政策，開放部分民眾新冠肺炎COVID-19公費及自費抗原快篩檢測及核酸PCR檢驗、社區篩檢及企業團體快篩等服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助民眾取得新冠肺炎快篩及PCR證明，衛福部新營醫院配合防疫政策，致力增加檢測能量，醫事檢驗科為「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19」指定檢驗機構，並開放部分民眾新冠肺炎COVID-19公費及自費抗原快篩檢測及核酸PCR檢驗、社區篩檢及企業團體快篩等服務，期待疫苗注射與篩檢雙管齊下，共度疫情難關。

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醫事檢驗科林朝欽主任表示，為具備新型冠狀病毒檢驗能力，建置專責分生實驗室，衛福部新營醫院引進最新型病毒核酸自動分析儀等檢測相關設備，強化檢驗能量，即時提供快速準確之檢驗結果，防堵疫情擴散。

若民眾本身無新冠病毒感染相關症狀，有需檢附抗原快篩或核酸PCR檢驗之證明，例如因出國求學、工作因素、需至醫院探病或陪病者須檢附檢驗證明，或因其他因素須檢驗之民眾，均可至衛福部新營醫院自費採檢，接受COVID-19新型冠狀病毒檢驗。

衛福部新營醫院針對無新冠病毒感染相關症狀之民眾提供自費檢驗，安排預約制之特別門診，預約民眾依約定時間至門診大樓「住院服務中心」報到，報到時間為上午8時30分至9時30分，下午及國定假日(含春節)無特別門診。一般案件為採檢後隔日17時提供報告（隔日遇週六為中午12時），如遇國定假日時，順延至下個工作日。急件案件則當日上午10時完成採檢，下午17時取報告，以上均附有提供中英文版檢驗報告。若有任何疑問歡迎電洽（06）6351131轉2132或親洽新營醫院住院服務中心。

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