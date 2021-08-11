　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒品交易設局黑吃黑！　南警查獲2男起獲西瓜刀、辣椒水

▲台南市警五分局破獲陳姓男子2人，涉嫌以毒品交易設局誘騙被害人出面，伺機洗劫現金24萬餘元，全案由警方擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲陳姓男子2人，涉嫌以毒品交易設局誘騙被害人出面，伺機洗劫現金24萬餘元，全案由警方擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局8月9日接獲郭姓被害人報案，自稱他與友人在9日凌晨3時許於北區某停車場購買毒品交易時，遭2名歹徒設局持辣椒水攻擊，並持西瓜刀砍傷，強盜買毒品現金24萬6千元後駕車逃逸，警方循線緝獲涉案人姜姓及陳姓男子2人，起獲西瓜刀、辣椒水及現金1萬4千多元，全案偵訊依加重強盜罪嫌送辦。

▲台南市警五分局破獲陳姓男子2人，涉嫌以毒品交易設局誘騙被害人出面，伺機洗劫現金24萬餘元，全案由警方擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局指出，郭姓被害人自稱他以通訊軟體與20歲陳姓嫌疑人聯繫，約定以24萬6千元購買250公克安非他命毒品，雙方約在北區一處停車場交易，到場後與友人坐上19歲姜姓嫌疑人駕駛自小客車，拿出現金欲交易時，即遭辣椒水攻擊，友人遭則遭對方持西瓜刀砍傷，強盜所有現金。

▲台南市警五分局破獲陳姓男子2人，涉嫌以毒品交易設局誘騙被害人出面，伺機洗劫現金24萬餘元，全案由警方擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局獲報後，立即組成專案小組，調閱監視器及運用科技偵查，成功查明嫌疑人身分，先於9日下午4時許於台南市東區持台南地檢署拘票拘提姜姓嫌疑人到案，並查扣作案用手機2支，另於10日凌晨1時許，再於永康區持拘票拘提陳姓嫌疑人到案，並查扣西瓜刀1把、辣椒水1罐、手機1支，贓款現金1萬4200元等贓證物。警方查出陳嫌2人涉嫌以交易毒品為由，設局誘騙被害人等人出面交易，再行洗劫現金。所得朋分花用。全案偵詢後依加重強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請將2名涉案人羈押禁見，以利擴大深入追查幕後販毒集團中。

「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案
賊花1萬1大喇喇開走百萬賓士　鎖匠大意「少1步驟」秒變罪人
9月開學！她爆北市9千位老師打不到疫苗
冒險慰問孤島3部落！桃源區代表「回程遭沖走」　現場土石還在崩
聯結車右轉...女騎士竟加速向前遭捲入輪下！驚悚影片曝
火辣星二代出櫃赴美結婚！曬「女女接吻」閃照
可以打莫德納了？　陳時中回應「加購2000萬劑」時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒品交易設局黑吃黑！　南警查獲2男起獲西瓜刀、辣椒水

快訊／玉穗溪斷橋1人落水失蹤　身分曝光「是桃源區代表」

快訊／成大男碩生曾文水庫落水　疑為撿手機滑倒警消搜救中

影／聯結車右轉...女騎士竟加速向前遭捲入輪下！網嘆：三寶衝第一

快訊／希望之橋斷了5天回不了家　1人疑硬闖玉穗溪落水失蹤

賊花11K大喇喇開走百萬賓士　鎖匠大意了「少1步驟」秒變罪人

女脫Tiffany婚戒一個Move失落國道　這張紙深情許願成功了

美髮師酒駕撞死黃暐瀚母！鞠躬道歉求停押被打臉　黃家：絕不和解

希望之橋斷5天想家了！居民涉水闖管制路段：要回去餵雞、澆花

九把刀岳母打AZ後走了　鄭文燦：協助家屬申請受害救濟

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

手作豆花被讚「媽卯起來狂做」　兒每天嗑一盒嘆：我吃了3個月

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

毒品交易設局黑吃黑！　南警查獲2男起獲西瓜刀、辣椒水

快訊／玉穗溪斷橋1人落水失蹤　身分曝光「是桃源區代表」

快訊／成大男碩生曾文水庫落水　疑為撿手機滑倒警消搜救中

影／聯結車右轉...女騎士竟加速向前遭捲入輪下！網嘆：三寶衝第一

快訊／希望之橋斷了5天回不了家　1人疑硬闖玉穗溪落水失蹤

賊花11K大喇喇開走百萬賓士　鎖匠大意了「少1步驟」秒變罪人

女脫Tiffany婚戒一個Move失落國道　這張紙深情許願成功了

美髮師酒駕撞死黃暐瀚母！鞠躬道歉求停押被打臉　黃家：絕不和解

希望之橋斷5天想家了！居民涉水闖管制路段：要回去餵雞、澆花

九把刀岳母打AZ後走了　鄭文燦：協助家屬申請受害救濟

突聽怪聲喊「趕快跳！」瞬間泥流沖走女代表　里長自責：沒抓住她

木村拓哉「千萬河口湖別墅」被挖出…爆地產商送的！都市傳說是真的

王威晨對手變隊友　格里斯：世界這麼小

毒品交易設局黑吃黑！　南警查獲2男起獲西瓜刀、辣椒水

劉德華被告抄襲索賠4.3億！　扯出《少女時代》…北京法院證實立案

江啟臣拋「憲法九二」　不統、不獨、不武確保台海和平穩定

韓醫師教你去除粉刺3步驟　最後「弱酸收斂」超重要

黃珊珊發祭品文！　這條件達成就考慮秀舞技

場上對手場外戀人！她們公開熱吻照　13萬人讚：最棒的運動精神

立陶宛設台灣代表處「不違反一中」　華春瑩：中國人民絕不答應

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

即／台中出現「巨大天坑」　轎車栽進洞裡

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

臥病兒求死　父「因為太愛了」送他走

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

即／瀑布式暴雨！台中太原路成黃河

三峽社區凌晨惡火　一家七口「3死4重傷」

即／高雄情侶大吵！她竟「持筷子自殘」

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

男大生嗆「看誰二頭比較大」看到台中流氓秒報警

許藍方曝人夫身分　律師會研究個資法

3歲女童「噴槍灌肺」慘死！二審大逆轉

台中巨大天坑吞車瞬間曝光！　里長曝：半年內第3次

更多熱門

相關新聞

新營破獲連續竊案

新營破獲連續竊案

台南市新營分局警方接獲線報，8月9日下午5時許在太子宮黃昏市場逮捕涉嫌多起竊盜案的42歲何姓男子，當場查獲失竊機車1輛、一級毒品海洛因、安非他命吸食器及多支作案用鉗子等證物，全案依毒品及竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警隊長為求升遷　3度洩密證明身價

警隊長為求升遷　3度洩密證明身價

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

詭異男褲頭白白的　遇警盤查竟推人狂奔

詭異男褲頭白白的　遇警盤查竟推人狂奔

高雄屁孩「降級自嗨」！毒咖啡換拉k

高雄屁孩「降級自嗨」！毒咖啡換拉k

關鍵字：

毒品交易黑吃黑南警西瓜刀辣椒水

讀者迴響

熱門新聞

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

九把刀岳母打完疫苗4天過世　忍痛解剖

快訊／醫師夫妻發聲打臉許藍方！

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

新北爆社區感染！最新足跡：全家、家樂福、羽球館、剉冰店

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

更多

最夯影音

更多
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

開冰箱拿水壺直接灌踩到媽地雷 「靈魂怒吼」女兒嚇爆秒吐出重喝

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

惡劣！業者偷埋廢棄物暴利5.7億 夜間作業「免費供毒」給員工提神

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面