毒品交易設局黑吃黑！　南警查獲2男起獲西瓜刀、辣椒水

▲台南市警五分局破獲陳姓男子2人，涉嫌以毒品交易設局誘騙被害人出面，伺機洗劫現金24萬餘元，全案由警方擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局8月9日接獲郭姓被害人報案，自稱他與友人在9日凌晨3時許於北區某停車場購買毒品交易時，遭2名歹徒設局持辣椒水攻擊，並持西瓜刀砍傷，強盜買毒品現金24萬6千元後駕車逃逸，警方循線緝獲涉案人姜姓及陳姓男子2人，起獲西瓜刀、辣椒水及現金1萬4千多元，全案偵訊依加重強盜罪嫌送辦。

市警五分局指出，郭姓被害人自稱他以通訊軟體與20歲陳姓嫌疑人聯繫，約定以24萬6千元購買250公克安非他命毒品，雙方約在北區一處停車場交易，到場後與友人坐上19歲姜姓嫌疑人駕駛自小客車，拿出現金欲交易時，即遭辣椒水攻擊，友人遭則遭對方持西瓜刀砍傷，強盜所有現金。

五分局獲報後，立即組成專案小組，調閱監視器及運用科技偵查，成功查明嫌疑人身分，先於9日下午4時許於台南市東區持台南地檢署拘票拘提姜姓嫌疑人到案，並查扣作案用手機2支，另於10日凌晨1時許，再於永康區持拘票拘提陳姓嫌疑人到案，並查扣西瓜刀1把、辣椒水1罐、手機1支，贓款現金1萬4200元等贓證物。警方查出陳嫌2人涉嫌以交易毒品為由，設局誘騙被害人等人出面交易，再行洗劫現金。所得朋分花用。全案偵詢後依加重強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請將2名涉案人羈押禁見，以利擴大深入追查幕後販毒集團中。

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