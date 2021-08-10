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2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識　超扯劇情竟是咖啡惹禍

▲2名熱褲辣妹誤認朋友家，大方躺床，結果被報警查出毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名熱褲辣妹誤認朋友家，大方躺床，結果被報警查出毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

門一打開，就看到兩名不認識的辣妹就躺在自家床上，你會怎麼辦？這種離譜的情況還真的發生在高雄市八五大樓的日租套房當中，一名陳姓女子報案表示有兩個不認識的女子就躺在她家床上，員警一開始還不相信，不過去到現場之後，還發現真有其事，原來這兩名辣妹吸毒吸到茫了，認錯朋友房間。

高雄市一名陳姓女子在9日晚間九點多左右，打電話報案表示「打開自家房間，有兩名不認識的妹子躺在我的床上」，員警一開始還不相信這種離譜的事，直到前往現場後，陳姓女子開了承租的日租套房門，結果還有兩名穿著熱褲的女子就在房間當中，雙方就你看我，我看你。

▲2名熱褲辣妹誤認朋友家，大方躺床，結果被報警查出毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名熱褲辣妹誤認朋友家，大方躺床，結果被報警查出毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警詢問為何他們會在房間內，這兩名20多歲的辣妹才搞清楚自己「誤認朋友房間，走錯了」，不過眼尖的員警發現地板上有不明白色粉末，所以詢問他們在房間內做什麼，突然間其中一名24歲的黃姓女子拿起自己的包包，就往桌上倒出來，還跟警察說「拿去驗」，這麼「大方」的行徑讓另一名23歲的高姓女子當場也傻眼。

這一看可不得了！倒在自己眼前的竟然是毒品吸食盤以及21包咖啡包，員警對咖啡包進行檢測，確認有二級毒品安非他命的陽性反應，將她們帶回派出所偵辦，而無故侵入他人住宅的部分，承租的陳姓女子因為沒有財物損失，所以暫時不提告，而一連串的離譜行徑，也讓承辦員警私下說這2名辣妹真的是「吃藥吃到頭殼壞了」。

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