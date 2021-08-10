刑事局隊長3度洩密　驚人原因曝「證明身價求關說升遷」

▲刑事局隊長吳漢中涉嫌為了證明自己升遷身價，3度洩漏偵查機密。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

刑事局偵一大隊第二隊隊長吳漢中，涉嫌台北市刑大任職期間，3度洩漏偵辦中的毒品、青山宮槍擊案偵辦內容給巫姓友人，吳原辯稱是LINE傳錯對象，但檢察官查出，原來巫男曾協助吳漢中關說職務，吳為證明自己辦案認真，同時期待再調升，所以屢次洩漏偵查秘密，吳最後坦承犯行，台北地檢署10日給予緩起訴處分1年，須繳公庫10萬元。

吳漢中曾在台北市北投分局、台北市刑大任職，2020年底才調任刑事局擔任隊長職務，但檢調警接獲情資，他在2017年11月間，2度將台北市刑大偵辦中的運毒案件機密，包含嫌疑人個資、查緝單位、毒品數量等報告文件，透過LINE傳給友人巫姓男子，日前因巫男涉賭博案件遭偵辦，檢警查扣手機發現洩密情勢。

檢警調針對吳漢忠發動搜索約談後，又發現吳漢中另外將台北市萬華區青山宮槍擊案偵查報告，也傳給巫男，但吳對於涉嫌3次洩密行為，都否認犯行，辯稱當時是要傳給北投分局吳姓警員，因為吳警和巫男2人的名字後面2字一樣，所以傳錯。

但吳警作證表示，認識吳漢中但不熟，而巫男則爆料，曾透過陳姓醫師朋友，幫原本在刑事局內勤工作的吳漢中，「喬到」台北市刑大外勤工作，吳漢中才坦承的確就是要把3件毒品、槍擊案內容傳給巫男。

檢察官調查後認為，吳漢中因感謝巫男曾協助幫忙關說職務調動，為了證明自己辦案能力值得信賴，同時希望有機會再獲得升遷機會，所以觸犯洩漏國防以外秘密罪，考量吳最終坦承犯行，給予緩起訴處分機會。

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