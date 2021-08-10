快訊／雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

▲雲林斗六警分局公正派出所轄區發生父殺子命案，全案由警方偵辦中。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市10日上午發生一起驚人命案，一名張姓男子持刀殺死25歲兒子。據了解，章的兒子多年前車禍後一直身體不好，近日因腳傷恐需截肢，曾多次想不開，張父自稱兒子久病厭世、求他幫忙結束生命。張男殺死兒子後主動向警方自首，兒子送醫急救後仍不治，全案由警方偵辦中。

斗六市今日發生一起父殺子命案，據悉，張姓父親年65歲，其25歲的兒子多年前發生車禍，之後體弱休養，精神一直不好，曾跳樓自殺，當時雖撿回一命，卻讓健康狀況惡化，近期因腳患不癒恐需截肢，殺害兒子後自己報警，供稱「我殺了人了」。

雲林縣消防局約9點15分獲報，救護人員到場發現傷者胸部明顯刀傷，隨即將傷者送醫，但當下傷者已無呼吸心跳，送醫後約12點多仍宣告不治。

警方獲報趕到現場，查扣犯案用的水果刀還有張姓男子的遺書，述說是自己要求父親解決自己生命。警方比對字跡，初步認定是張姓男子所寫，全案移送雲林地檢署偵辦，檢方稍晚將進行相驗。

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