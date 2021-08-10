雲林斗六市巷弄「嚴重塌陷」封路管制　疑水利工程掏空路基

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市雲林路二段6巷10日進行雲林溪截流工程，不料晚間6點多有民眾報案指路面塌陷，斗六警分局隨即派員拉起封鎖線、封閉道路，進行雙向管制。雲林縣副縣長謝淑亞與斗六市長林聖爵獲報亦趕往現場勘查，目前縣府水利處緊急派員查明原因及搶修中。

▲斗六市雲林路二段6巷，今日晚間18時40分有民眾路過發現路面塌陷，隨即通報警方前往封閉道路。 （圖／民眾提供）

斗六市雲林路二段6巷（環球中華影城斜對面），10日晚間6點40分有民眾路過發現路面塌陷，隨即通報警方前往封閉道路進行人、車管制。縣政府指出，目前正在進行雲林溪截流工程，工程進度幾近尾聲，初判是地基掏空，因此需先將外部水流排空後，才能進行開挖，確認事發原因同時進行搶修。

▲今日傍晚民眾行經該路段發現路面緩緩塌陷並有擴大跡象，報警封路。 （圖／民眾提供）

斗六市長林聖爵表示，由於該處位置緊鄰雲林溪堤段，堤岸周邊有住戶且有一支電線桿，目前台電公司正在進行斷電作業，將有暫時的區域性停電，待將電桿扶正後即恢復供電。

▲該路段目前正在進行雲林溪截流工程，工程進度幾近尾聲，初判是地基掏空。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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