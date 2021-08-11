41歲才得子...兒車禍長期臥床求死　父「因為太愛了」送他走

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市10日發生一起父親協助兒子自殺案，人倫悲劇驚動社會，張姓父親用輪椅推著兒子，從家中出門步行數公里到偏僻的產業道路，在兒子要求下由父親一刀助死，警方在張父自首後趕抵現場將兒子送醫搶救仍回天乏術，經檢方檢視相關物證後，認為張父所犯的是加工自殺罪，最後裁處張父無保請回。

據了解，居住斗六市的這對張姓父子感情至深，現年65歲的張父在41歲時才生下兒子，多年前兒子發生車禍後身體便一直不好，曾住過療養院但因故遷出，在家庭經濟狀況無虞之下，出院之後一直由父親親自照料，而母親上班工作維持收入。無法行走的兒子長期臥床，雙腳長滿褥瘡時常需要清瘡，近期因惡化可能會需要截肢，因此於今年3月曾試圖輕生失敗。

▲人倫悲劇驚動社會，張姓父親用輪椅推著兒子，從家中出門步行數公里到偏僻的產業道路，在兒子要求下由父親一刀助死。 （圖／記者蔡佩旻攝）

兒子在身心俱疲之下一直求死無法達成，才請求一直最依賴的父親幫忙，張父於8月9日購買1把水果刀後，昨日上午8時許從自家與兒子一同出門，步行至住家附近於產業道路旁以水果刀，痛心刻骨咬牙一刀刺向兒子胸口心臟位置，待兒子沒了呼吸後，張父才撥打電話到派出所報警自首「我殺了人了」。

警方調查，案發現場留有作案用水果刀一把及張姓死者遺書2紙，其內容敍明因久病厭世，又無能力自殺，才借由父親之手，了卻此生，全案報請雲林地檢署偵辦。檢方相驗，發現張男的心臟和肺部有穿刺傷，再經檢視張男的遺書、多次自殺未遂的紀錄和相關物證後，認為張父所犯的是加工自殺罪，最後裁處張父無保請回。

▲張父以推輪椅方式與兒子一同出門，人煙稀少的產業道路以水果刀刺向兒子，等待無明顯呼吸心跳後，張父才撥打電話到派出所自首。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣社會處表示，第一次接觸該個案在去年7月底，在衛生單位關注發現個案，需要加強家庭支持後隨即轉給社會處進行關懷，從7月底至案發前社工每天探訪視關懷，並與警方保持聯繫，父親在照顧兒子上用盡心力，兒子對父親的依賴程度也相當高，幾乎到密不可分的程度，亦能感受到父親照顧壓力。

關懷期間社工雖連結許多支援給予協助，但父親尊重兒子拒絕意願而婉拒，社工仍持續積極介入給予幫助與每日進行訪視，不斷尋求照顧支援想讓張父減輕壓力，未料，非常遺憾的是，父親應該是不忍心看著兒子受病痛及精神上折磨而活在負面思想中，才會答應兒子，發生如此悲劇。該案讓相關人員包含社工都受到不小衝擊，接下來仍會持續針對張父心理上的壓力進行心理支持及關懷。

雲林地檢署初步相驗，發現張男的心臟和肺部有穿刺傷，是就醫搶救時縫合，所以今日將安排解剖釐清死因；再經檢視張男的遺書、多次自殺未遂的紀錄和相關物證後，認為張父所犯的是加工自殺罪，最後裁處張父無保請回。

▲案發前一日張父才購買的新水果刀，愛子心切咬牙了斷兒子生命，檢方認為張父所犯的是加工自殺罪，最後裁處張父無保請回。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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