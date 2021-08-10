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父推子走絕路畫面曝！24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市10日上午發生一起父親持刀協助兒子自殺案件，警方指出，張男因受24歲兒子請求，亦不捨其年久病態下精神不堪負荷，加上腳患惡化需要清瘡曾因此試圖輕生失敗，故購買一把刀具帶兒子到住家附近產業道路，一刀助死。警方獲報後立即著手調查，依刑法加工自殺罪報請雲林地檢署偵辦。

▲張父從自家以推輪椅方式與兒子一同出門，步行至住家附近於產業道路旁以水果刀，一刀刺向兒子，等待無明顯呼吸心跳後，張父才撥打電話報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張父從自家以推輪椅方式與兒子一同出門，步行至住家附近於產業道路旁以水果刀，一刀刺向兒子，等待無明顯呼吸心跳後，張父才撥打電話報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

這起人倫悲劇發生在今日上午8時許，警方調查指出，24歲的張姓兒子因多年前車禍受傷，導致雙腳無法行走，且雙腳長滿褥瘡時常需要清瘡，近期因惡化可能會需要截肢，今年3月曾試圖輕生失敗。

張男求死無法達成，遂請其65歲的父親幫忙，張父9日購買1把水果刀後，今日上午8時許從自家以推輪椅方式與死者一同出門，步行至住家附近於產業道路旁以水果刀，一刀刺向被害人胸口心臟位置，待被害人無明顯呼吸心跳後，張父才撥打電話報警。

警方獲報到場雖立即將傷者送醫急救，惟經送醫急救後仍回天乏術，張父由警方帶回偵辦，現場留有作案用水果刀一把及張姓死者遺書2紙，內容敍明因久病厭世，又無能力自殺，才借由父親之手，了卻此生。警方比對字跡，初步認定是張姓男子所寫，全案報由雲林地檢署相驗，並依刑法加工自殺罪報請雲林地檢署偵辦。

▲張父從自家以推輪椅方式與兒子一同出門，步行至住家附近於產業道路旁以水果刀，一刀刺向兒子，等待無明顯呼吸心跳後，張父才撥打電話報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張父以水果刀，一刀刺向兒子助死，警方依刑法加工自殺罪報請雲林地檢署偵辦。 圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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