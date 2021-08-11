人妻控老公：好幾天不洗澡！「頭皮屑到處掉」崩潰求離…結局大逆轉

▲人妻指控，丈夫好幾天不洗澡、頭皮屑散落各處，崩潰求離婚。（示意圖／記者趙于婷攝，與本案當事人無關）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻指控丈夫衛生習慣不好，經常不洗澡、頭皮屑還掉得到處都是，也經常性換工作，提出離婚訴訟。但法院查出，人妻在婚姻存續期間發生外遇，還與他人生下2名未成年子女，認為夫妻倆婚姻出現破綻、會分居，人妻要負的責任比較大，將她的訴訟駁回。

人妻主張，與丈夫於2005年3月婚後生活習慣不佳，經常數日不洗澡，頭皮屑還散落各處，儘管她要求丈夫保持衛生，但對方仍不改善，除此之外，丈夫還在8年內換了10份工作，導致她精神不堪負荷，罹患焦慮症、憂鬱性疾患，她也於2013年搬出夫妻愛巢至今，希望法院能判准離婚。

對此，人夫則稱，妻子說他不洗澡、衛生習慣不佳都不是事實，他也在妻子離家後持續尋找、聯繫妻子，但都沒有獲得回應，他仍希望維持婚姻。

高雄少年及家事法院調查發現，人妻的診斷證明書指出，她在2013年9月26日就診過後，再度看診是相隔6年以後的事情，而夫妻分居迄今已經超過7年，雙方幾乎沒有聯繫，且憂鬱症的成因並非單一因素造成，她主張憂鬱症是丈夫所造成的，藉此提出離婚訴訟，顯然不合常理。

另外，法院認為，人妻離家後，分別與他人生下2名未成年子女，可知是人妻自行離家，違反婚姻忠誠義務與其他人外遇生子，考量人夫仍持續找尋人妻，並願意維繫婚姻關係，是人妻不積極修復雙方關係，造成2人分居的結果，夫妻婚姻破綻出現可歸責於人妻的程度較高，將她的訴訟駁回。

案經上訴高雄高分院，法院指出，雖然人夫確實經常換工作，但投保薪資也一次次調高，沒有閒賦在家、寅吃卯糧，認為夫妻間因社會、工作環境問題出現離職狀況時，應該互相扶持度過難關，不能因為這樣就說「受有不堪同居虐待、有難以維持婚姻的重大事由」，將她的上訴駁回。