丈夫買屋給前妻又聘用前女友帶出國　女醫獲准離婚確定

▲女醫師的丈夫竟買隔壁房屋給前妻，又聘雇前女友，讓女醫崩潰提離婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓女醫師結婚後應開診所的丈夫要求，到波蘭求學取得醫師資格，返台執業。但丈夫竟然購買隔壁房屋給前妻住，又在診所內聘雇前女友前來工作，丈夫甚至還謊稱去大陸出差，實際上是帶著前女友到日、韓遊玩。女醫師崩潰提離婚訴訟，一審未准離婚，但二審法院逆轉改判准離婚，案經上訴，最高法院判准離婚確定。

台北市車姓男子於2006年取得大陸醫師執業證書，但未取得中華民國醫師資格。無法在台灣執業的車男，與自家兄弟在台灣開設醫美診所。車男曾有兩段婚姻，並與前妻育有一女。而提出離婚的陳姓女醫師，原本為護理師，2013年與車男結婚，婚後2夫婦一起到波蘭攻讀醫學院學位，2017年6月返國，陳女2019年3月間通過國家考試，取得醫師資格。

不過陳姓女醫師起訴指稱，雖然到波蘭就學、回台國考期間，大多由車男支付相關費用，但車男經常疑神疑鬼，除了懷疑她外遇，連診所被人檢舉，也怪罪到她頭上。此外，車男不顧陳女反對，堅持購屋讓前妻住在自家隔壁，還執意聘請婚前交往的黃姓女友至診所工作；結果陳女也抓包車男多次謊稱至大陸工作，實際上則是與黃姓前女友一同赴韓國、日本等地遊玩。陳女認為雙方間已無維繫婚姻之意願，訴請離婚。

法院審理時，車男辯稱，陳女擔任護理師時，夢想當醫師，因此他婚後付出上千萬元，幫助陳女圓夢。另外他也否認有家暴或外遇情事，並不構成婚姻中不堪同居之虐待。此外，他也否認自己是診所董事長，是經營團隊以專業考量聘雇黃女，黃女到職後，診所的業務也有提升。車男還否認與黃女到日、韓遊玩，辯稱他只是代購機票，黃女出國時均投宿於友人家中，2人間並無一同出遊、同宿行為。

一審法院不准離婚，女醫師上訴二審，高等法院審理後，發現車男經常在眾人面前，奚落陳女是他資助出國求學，也確實對陳女多所懷疑。另外診所董事長是車男的母親，車男實際上握有診所人事權，確實是車男聘雇前女友。另外高院也根據2人間對話，認為車男購屋給前妻居住確實未能同理陳女感受，以戲謔口吻回應陳女的焦慮不安，亦未給予陳女應有之尊重。高院最後認為兩造婚姻自已生破綻，並可歸責於車男，因此逆轉改判離婚。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞，雙方確定離婚。