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社會 社會焦點 保障人權

不倫戀遭求償400萬ing！王瞳怨夫像「機器人」　開庭14分鐘秒結束

▲▼老公馬俊麟爆出軌王瞳，正宮梁敏婷被問「釋懷了嗎？」（圖／翻攝自臉書、IG）

▲王瞳日前抱怨丈夫艾成像機器人爆出婚姻危機，但她2019年出軌馬俊麟遭正宮求償訴訟仍持續中。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者黃宥寧／台北報導

藝人王瞳日前淚訴婚後丈夫艾成就像「機器人」不懂得生活情趣，艾成母親為拯救兒婚姻親上火線手寫道歉信給媳婦。而疑爆婚姻危機的王瞳，在2019年與演員馬俊麟假戲真做，遭正宮梁敏婷發現，怒告求償400萬則在今天(10日)開言詞辯論庭，王瞳及梁敏婷未出現，僅由委任律師出庭，前後花14分鐘就結束。

士林地院民事庭審理「馬王戀」侵害配偶權案超過1年，去年7月法官安排雙方面對面調解，但談判無共識破局，進行審理程序。今年以來已分別在1月底及3月開庭，今天則是第3次言詞辯論庭。

王瞳、梁敏婷未出席，僅由各自律師上場。由於王瞳律師聲請不公開審理，今更火速14分鐘結束開庭。庭後梁敏婷律師面對記者提問案子進度，僅低調表示「就是持續...應該快了。」

▲梁敏婷被問及夫妻感情，坦言很難回到從前狀態。（圖／翻攝自馬俊麟臉書、梁敏婷IG）

▲男演員馬俊麟及妻子梁敏婷。（圖／翻攝自馬俊麟臉書、梁敏婷IG）

疑爆婚姻危機的王瞳，2019年與演員馬俊麟在民視《大時代》飾演情侶，疑假戲真做，下戲後不但甜蜜傳訊、書信往來，而遭正宮梁敏婷發現後，雖然王瞳曾向梁傳訊「會悔改」，並承諾不再與馬私下接觸，豈料在同年9月，又遭周刊拍到「馬王」一起上健身房、一起喝豆漿，讓梁不再原諒，決定提告並求償400萬元。

王瞳去年7月挺過情變危機嫁給艾成，想不到才婚後1年多，竟透過直播哽咽淚訴「跟一個機器人生活」，同時更對婚姻很迷惑，隨後艾成更在臉書公開媽媽寫的信，向王瞳道歉，寫下「抱歉，我的老婆，讓妳受委屈了！」

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王瞳「不倫戀遭求償400萬」！　開庭14分鐘就結束

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