「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

記者黃翊婷／綜合報導

小花（化名）39年前與阿榮（化名）結婚，2人育有1子2女，沒想到丈夫重男輕女觀念太重，常常任意謾罵女兒們，還多次說要把她們趕出去，後來甚至留下一句「我要把自己房間留給兒子」，就此離家長達20年，這段期間對妻女不理不睬，卻與兒子保持聯繫，讓她感到很心寒，這才決定訴請離婚。台中地院在本月2日做出裁定，判准離婚，全案仍可上訴。

▲小花不滿丈夫長期忽視她與女兒們。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

小花在判決書中提到，婚後育有1子2女（現皆已成年），她一邊工作一邊照顧子女，丈夫卻常常以應酬為由在外喝酒，酒後會對女兒們大吼大叫、任意謾罵，而且因為重男輕女觀念很重，還多次說要把女兒們趕出去；1999年間因為公司生意不佳，丈夫酗酒狀況更嚴重，她為了孩子選擇隱忍，沒想到2年後對方留下一句「我要把自己房間留給兒子」，就此離家出走，至今只有回來幾次拿取私人物品。

小花無奈表示，丈夫除了婆婆（阿榮的母親）去世、兒子結婚有出席之外，其他時間根本不理會她與女兒，在兒子的婚禮上，女兒們還因為跟父親不熟悉，幾乎認不出來；考量到現在孩子們都已經長大了，丈夫至今仍毫無音訊，多年來只願意與兒子聯繫，不管女兒，夫妻分離20年也早就沒有感情，這才決定訴請離婚。

▲阿榮有出席兒子的婚禮，卻不願意與女兒們聯繫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

兩人的其中一名女兒出庭證稱，大概是高三快要畢業的時候，因為沒有看到爸爸，於是詢問媽媽，媽媽哭著說「爸爸有跟弟弟講，他不會再回來了」，等到下一次父女相見，是在奶奶的葬禮上，接著是在弟弟結婚時第二次碰面，「爸爸坐主桌，我已經認不太出來是爸爸」，去年雖然有接到醫院通知說爸爸要開刀，但一開始以為是詐騙，與親戚聯繫之後才確定是真的，不過，等到打聽出結果時，人已經出院又不知道跑去哪裡了。

對於妻女上述的說詞，阿榮經合法通知並未在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。台中地院法官認為，阿榮離家20年，期間沒有提供照顧或支付子女的扶養費，也無意修補婚姻關係，可歸責程度較大，最終裁定准許小花的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。

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