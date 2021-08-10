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人妻被懷疑出軌「剃成禿頭」　恐怖老公還逼她宣傳「每天搞曖昧」

▲▼人妻被懷疑出軌「剃成禿頭」　恐怖老公還逼她承認「每天搞曖昧」。（圖／翻攝微博）

▲人妻外型亮麗，喜歡打扮，卻被老公剃成禿頭，身心嚴重受創。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北省保定市一名女子日前被老公懷疑出軌，慘遭剃成禿頭懲罰，相關照片及影片流出之後，引起許多網友的憤怒。女子事後受訪表示，她根本沒有出軌，但老公逼迫她承認，她害怕被打只好承認，之後就被剃成禿頭。

女子被剃成禿頭的照片、影片9日在多個微信群組上流傳，訊息還附上一段文字，「我是XXX，今天被老公發現我和XXX每天曖昧！出軌是我的錯。」

女子10日接受《極目新聞》採訪指出，影片是老公在家拍攝並流傳出去的，她在影片中、微信上承認出軌是被逼無奈。

女子提到，影片被老公發在微信朋友圈及微信群組之後，凌晨就有警察上門詢問，老公向警方坦承將她的頭髮剃禿，並指是因為她出軌才這樣做，「我不敢說話，警察就說讓我們協商解決。」

女子表示，老公平常對男女聊天比較敏感，微信中聊天的男子與她有生意往來，就被質疑是出軌對象，「我說『我老公要看手機，不要再發消息』，就是因為這一句話，老公認定我出軌，但實際上我沒有出軌。」

女子還說，她現在很不好，身上有很多傷，目前正在找律師處理此事。當地警方則表示，事件涉及雙方隱私，不方便透露，但已經展開調查。

▼人妻被老公強迫在網路上承認「每天搞曖昧」。（圖／翻攝微博）

▲▼人妻被懷疑出軌「剃成禿頭」　恐怖老公還逼她承認「每天搞曖昧」。（圖／翻攝微博）

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