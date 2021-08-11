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不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

▲▼青蔥。（圖／農業試驗所提供）

▲青蔥甜菜夜蛾性費洛蒙陷阱。（圖／農業試驗所提供，下同）

記者許展溢／台北報導

菜價與氣候連動有高度相關，農委會農業試驗所表示，台灣乾旱日數越來越多，造成害蟲大肆繁殖，降雨越來越集中，蔥田淹水而使疫病更嚴重，因此建立抗逆境栽培管理，以「無特定病原健康種苗」、「豪雨強化防治」、「減少農藥殘留」3策略，並進行病毒普篩等方式，提升青蔥品質外，同時提高20%產量。

農試所指出，一般常見青蔥的種植方式是使用上一季的植株，分拆成單株苗再於田間栽培繁殖，若是選用的種蔥健不健康，攜帶病毒、疫病菌、軟腐細菌及菌質體等病原，將成為後續田間發病的源頭，影響下一季青蔥的品質與產量，特別在極端天氣事件發生時，往往造成病害一發不可收拾。

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▲▼青蔥。（圖／農業試驗所提供）

▲▼疫病菌（上）、細菌性軟腐病（下）。

▲▼青蔥。（圖／農業試驗所提供）

農試所表示，因此，自無發病的田區進行採種、慎選種苗，汰除不良帶病菌的種苗，將病原「隔離」在田區之外，是高品質青蔥來源的首要工作，所內研發青蔥病毒的免疫檢測技術，先進行種苗病毒「普篩」，精選沒有病毒的種苗繁殖，再定植到田間栽培，可以提升青蔥品質及提高20%產量。

農試所說明，連續乾旱時期青蔥易發生蟲害，尤其是甜菜夜蛾，同區域的蔥田可共同懸掛甜菜夜蛾性費洛蒙誘捕器，誘殺雄蛾並監測夜蛾數量，一旦蟲數超過警戒值，則適時施用蘇力菌製劑，配合輪用不同類別的藥劑，可減少夜蛾抗藥性發生。此外，研發以液化澱粉芽孢桿菌T33SR2處理青蔥種苗，可大幅減少栽培過程中根瘤線蟲造成的根部結瘤情形，倘再定期以較為安全低風險的次氯酸水澆灑青蔥植株，可降低細菌性軟腐病的危害。

▲▼青蔥。（圖／農業試驗所提供）

▲健康種苗和一般苗對比。
農試所提到，近年台灣發生強降雨頻率增加，造成青蔥植株易莖腐、葉枯，嚴重者甚至大規模死亡，起初栽培者以為是大雨淹水導致生長不良，所內研究顯示，這些損失大多是由疫病菌引起。經人工環境模擬測試，初步歸納台灣青蔥疫病好發於夏秋季連續2天以上陰雨的條件，而此病害防治只靠化學農藥難以根除，應在雨季1個月前開始定期施用低風險資材「中和化亞磷酸鹽」以增加其抗病力，於雨季前、中、後重點期才施用化學藥劑，並配合健康種苗、合理化施肥等作物健康管理措施，便可減少病害的發生與產量損失，就算蔥田淹水也不怕。

▲▼青蔥,青蔥田淹水。（圖／農業試驗所提供）

▲▼蔥田淹水和雨後嚴重青蔥疫病田畫面。

▲▼青蔥。（圖／農業試驗所提供）

農試所補充，已開發「氣象&農業防災」APP，農民可由該APP獲知氣象變化的時間及預警資訊，提早在蔥田進行預防管理，再搭配上述三個防治策略，讓夏季青蔥產量穩定不再成為頭痛難題。

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