今雲林以南大雨未歇！　明起天氣漸回穩、南台灣有望放晴

▲氣象局簡任技正伍婉華表示，今天午後山區仍要留意強對流引發的短時強降雨 。（圖／翻攝自中央氣象局）



記者許維寧／台北報導

今天（8/9）連日來影響台灣的西南氣流逐漸減弱，但台灣仍受西南風影響，迎風面中南部仍有局部較大雨勢，對此氣象局持續針對7縣市發布大雨至豪雨特報，台南市今天仍有局部大雨或豪雨，雲林以南和離島澎湖則有局部大雨發生機率，仍請民眾持續留意。

根據中央氣象局資訊，今日0時11時，累積雨量最多者位於台南市北門區，累積雨量已來到217.5毫米；其次則為台南市將軍區，累積雨量也來到202毫米。另有22個測站累積雨量突破100毫米，均分佈於嘉南和高屏地區。

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▲西南風雲系仍持續移入中南部地區。（圖／中央氣象局提供）



中央氣象局簡任技正伍婉華表示，昨天開始至今天各地降雨機率逐漸緩和，但持續受西南風影響，雲林以南地區仍有局部大雨發生機率，根據雷達回波圖顯示，西南風雲系仍持續盤踞在台灣海峽南部至西南方陸地，中南部仍時不時有陣雨和雷雨發生，苗栗、澎湖等地也有短暫陣雨和雷雨。

但今天新竹以北天氣已好轉，伍婉華說，今新竹以北地區已能看見陽光，但須留意午後受對流雲系發展影響，北部地區、各地山區仍有機會出現強降雨，須留意局部大雨和豪雨，預估午後雨勢會於今晚至明天（8/10）清晨趨緩，但中南部仍有局部降雨發生。

伍婉華分析，明天開始太平洋高壓向西延伸，台灣位於高壓邊緣、水氣漸少，明天南部地區、離島澎湖金馬、東半部地區仍有局部短暫陣雨，但預計明起就能看見久違的陽光。中部以北天氣更趨穩，降雨型態以午後雷雨為主。受到太平洋高壓影響高溫也會逐漸回升，週二開始北部高溫可來到33度左右，東半部、中南部高溫則在30至32間。

氣象局提醒，中部以北民眾明天開始需留意高溫、適時補充水份，中南部地區未來幾天山區仍有明顯雨勢，加上日前受大雨影響，若要前往山區還須特別留意。

另外，氣象局也指出，菲律賓東方海面上預計將有熱帶擾動發展，未來隨太平洋高壓增強，預計熱帶擾動將沿著高壓邊沿移動、向西北方向前進，但移動過程中可能減弱，實際情況氣象局將持續觀察。