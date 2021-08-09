　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今雲林以南大雨未歇！　明起天氣漸回穩、南台灣有望放晴

▲▼氣象局記者會 。（圖／記者許維寧攝）

▲氣象局簡任技正伍婉華表示，今天午後山區仍要留意強對流引發的短時強降雨 。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

今天（8/9）連日來影響台灣的西南氣流逐漸減弱，但台灣仍受西南風影響，迎風面中南部仍有局部較大雨勢，對此氣象局持續針對7縣市發布大雨至豪雨特報，台南市今天仍有局部大雨或豪雨，雲林以南和離島澎湖則有局部大雨發生機率，仍請民眾持續留意。

根據中央氣象局資訊，今日0時11時，累積雨量最多者位於台南市北門區，累積雨量已來到217.5毫米；其次則為台南市將軍區，累積雨量也來到202毫米。另有22個測站累積雨量突破100毫米，均分佈於嘉南和高屏地區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局記者會 。（圖／記者許維寧攝）

▲西南風雲系仍持續移入中南部地區。（圖／中央氣象局提供）

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，昨天開始至今天各地降雨機率逐漸緩和，但持續受西南風影響，雲林以南地區仍有局部大雨發生機率，根據雷達回波圖顯示，西南風雲系仍持續盤踞在台灣海峽南部至西南方陸地，中南部仍時不時有陣雨和雷雨發生，苗栗、澎湖等地也有短暫陣雨和雷雨。

但今天新竹以北天氣已好轉，伍婉華說，今新竹以北地區已能看見陽光，但須留意午後受對流雲系發展影響，北部地區、各地山區仍有機會出現強降雨，須留意局部大雨和豪雨，預估午後雨勢會於今晚至明天（8/10）清晨趨緩，但中南部仍有局部降雨發生。

伍婉華分析，明天開始太平洋高壓向西延伸，台灣位於高壓邊緣、水氣漸少，明天南部地區、離島澎湖金馬、東半部地區仍有局部短暫陣雨，但預計明起就能看見久違的陽光。中部以北天氣更趨穩，降雨型態以午後雷雨為主。受到太平洋高壓影響高溫也會逐漸回升，週二開始北部高溫可來到33度左右，東半部、中南部高溫則在30至32間。

氣象局提醒，中部以北民眾明天開始需留意高溫、適時補充水份，中南部地區未來幾天山區仍有明顯雨勢，加上日前受大雨影響，若要前往山區還須特別留意。

另外，氣象局也指出，菲律賓東方海面上預計將有熱帶擾動發展，未來隨太平洋高壓增強，預計熱帶擾動將沿著高壓邊沿移動、向西北方向前進，但移動過程中可能減弱，實際情況氣象局將持續觀察。

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
郭台銘打BNT　他曝「照片藏亮點」還畫線：竟沒人發現
王中平18歲校花女兒太正！　起底「余皓然25年前舊照」網驚：
影／戴資穎球后神技曝光！「50招獨特技巧」讓主播嗨爆
前女友闖婚禮嗲喊「我也要嫁你！」　元配霸氣點頭秒變3人行
小禎PO全家福慶88節「網友硬提丁柔安」　本尊回應了
全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」　網傻眼：水都喝到哪去
南韓精靈王子「仙界顏值+胸猛大肌」　萬人吹捧爆紅！真實職業曝
梅西哭了！離開21年巴薩　整場記者會頻頻拭淚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郭台銘赴捷克打BNT！他曝「照片藏亮點」下方還畫線：竟沒有人發現

從尼采文字發想畫展　施蜜娜《就像隱藏一樁虧心事》獲藝壇好評

「消失的東奧開幕式」限定公開！他揭幕後隱情⋯網哀：心痛到不行

疫情趨緩！名醫「台灣人幹得好」　曝1情況坦言：就不是這局面了

開放內用敢去吃嗎？鄉民曝「buffet都訂到9月了」：生活還是得繼續

全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」...網傻眼：水都喝到哪去了

德基水庫蓄水率突破80%！破今年單日紀錄　離滿水位不到10公尺

台中國中小學生延後8點20分到校？　市府：可找一校先試辦

父親節「五星級大餐外送延誤1小時」！民眾氣炸　飯店道歉急提補償

奪牌吃雞！潘政琮東奧奪銅　苗栗縣議長7鄉鎮狂發「6600份雞排」

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

郭台銘赴捷克打BNT！他曝「照片藏亮點」下方還畫線：竟沒有人發現

從尼采文字發想畫展　施蜜娜《就像隱藏一樁虧心事》獲藝壇好評

「消失的東奧開幕式」限定公開！他揭幕後隱情⋯網哀：心痛到不行

疫情趨緩！名醫「台灣人幹得好」　曝1情況坦言：就不是這局面了

開放內用敢去吃嗎？鄉民曝「buffet都訂到9月了」：生活還是得繼續

全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」...網傻眼：水都喝到哪去了

德基水庫蓄水率突破80%！破今年單日紀錄　離滿水位不到10公尺

台中國中小學生延後8點20分到校？　市府：可找一校先試辦

父親節「五星級大餐外送延誤1小時」！民眾氣炸　飯店道歉急提補償

奪牌吃雞！潘政琮東奧奪銅　苗栗縣議長7鄉鎮狂發「6600份雞排」

曾奪世界冠軍！台灣之光刺青師腦中風病逝　告別式現場白馬相伴

賓士C200發電機恐過熱短路　2014年至2018年出廠新車被迫召回

14歲全紅嬋奪金後首發文！30分鐘湧上萬條留言「成全民妹妹」

郭台銘赴捷克打BNT！他曝「照片藏亮點」下方還畫線：竟沒有人發現

婆婆一封手寫信止血　風暴燒3天…艾成道歉王瞳保婚姻

神之隊落敗統神找戰犯…冠緯RB直播互盤邏輯　最後上演世紀大和解

快訊／新店大樓鷹架作業工人12樓墜落！再跌3米深排水溝亡

陳雅譽／寵物出門戴鍊繩　避免毛孩暴衝受罰

馬英九今出庭「三中案」　羅智強：什麼樣的社會如此扭曲是非黑白

台灣成功守住Delta疫情　謝金河預測：第三季產業表現還會更好

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

生活熱門新聞

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網

命理師點名4大星座　鬼月恐破財

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」

全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」...網傻眼

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

台灣罐頭界霸主　眾人推3強對決

快訊／基隆20年老店將熄燈！網崩潰：250元吃到飽耶

7月鬼門開！5生肖下半年財運直衝天際

更多熱門

相關新聞

買房半年就漏水！　當心賣方加註一條恐免責

買房半年就漏水！　當心賣方加註一條恐免責

近期全台連日大雨，許多人的家裡也出現漏水，不過買賣房屋有所謂「瑕疵擔保責任」，實務上只要在交屋半年內發生漏水都可以請求原屋主負起修繕責任，房仲業者也會提供保固，不過若賣方售屋時已加註「不負瑕疵擔保責任」，而買方也同意的話，遇到漏水就只能自己處理。

「撥雲見日」時間點曝！　一張圖秒懂未來天氣變化

「撥雲見日」時間點曝！　一張圖秒懂未來天氣變化

高雄山區空拍慘況曝！明霸克露橋已消失

高雄山區空拍慘況曝！明霸克露橋已消失

水來不及退！　台17線銜接林邊交流道積水再封閉

水來不及退！　台17線銜接林邊交流道積水再封閉

藤枝聯外道路18K塌陷　土石崩落驚人畫面曝

藤枝聯外道路18K塌陷　土石崩落驚人畫面曝

關鍵字：

西南氣流大雨強降雨中央氣象局

讀者迴響

熱門新聞

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面