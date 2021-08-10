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彰化農損一夜暴衝！花椰菜泡水爛50→900公頃　農民：下半年怎活

▲行政院長蘇貞昌視察彰化福興及芳苑農損。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲行政院長蘇貞昌視察彰化福興及芳苑農損。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

盧碧颱風帶來的豪大雨中南部淹水農業損失慘重，彰化縣因為淹水太嚴重，農委會一併列入災損區域，中午行政院長蘇貞昌到彰化芳苑及福興鄉視察，主委陳吉仲指出，昨天才到福興鄉花椰菜田查看都還好，今天一看竟然全爛了，要將農損從50多公頃上修到900多公頃，提醒有損失的農民趕快在規定期間內到公所去申請。

▲行政院長蘇貞昌視察彰化福興及芳苑農損。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲菜全爛了。

菜農無奈的指出，他種植這片花椰菜有3分多地，眼看都已經長大了，沒想到雨災，海水倒灌，整個灌溉溝渠水也出不去，整個菜田全泡水，今天一出大太陽，全爛掉了，付出的心血全白費了，下半年生活恐怕都成問題了，希望政府能幫幫他們。

▲行政院長蘇貞昌視察彰化福興及芳苑農損。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

縣長王惠美表示，此波西南氣流造成彰化縣很多農作物災損，大城是縣內番薯、花生及青蔥等的重要產區，彰化縣種植了有3,000餘公頃的番薯、1,500多公頃的花生，以及1,000多公頃的青蔥，還有花椰菜等等呈報上來所有農作損壞已超過3,000萬元。

▲行政院長蘇貞昌視察彰化福興及芳苑農損。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

農業處統計至8月9日下午4時為止，農業災損地區為鹿港、和美、線西、伸港、秀水、芬園、溪湖、埔鹽、埔心、永靖、北斗、二林、田尾、埤頭、芳苑、大城、竹塘、溪州等18鄉鎮，農作物被害面積558.16 公頃，損害程度18%， 換算無收穫面積 102.69 公頃，損失已超過3千萬元，主要為浸水、水傷、倒伏、葉面枯黃、破損、折枝，其餘鄉鎮農業災損仍持續勘查中。

▲行政院長蘇貞昌視察彰化福興及芳苑農損。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

災損農作物有食用玉米、落花生、甘藷、芝麻、韭菜、 西瓜、洋香瓜、香瓜、蘿蔔、甘藍、結球白菜、食用番茄、蔥、芹菜、花椰菜、胡瓜、冬瓜、苦瓜、茄子、菜豆(豇豆)、豌豆、香蕉、檸檬、龍眼、改良種芒果、番石榴、木瓜、巨峰葡萄、黑后葡萄、梨、棗、百香果、紅龍果、菊花、其他葉菜、其他蔬菜、洋香瓜(苗)、及花卉。

▲行政院長蘇貞昌視察彰化福興及芳苑農損。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

蘇貞昌今天從南部到彰化都沒停歇，雨鞋上都還沾著田土，到了彰化聽完簡報後便與縣長王惠美等一行人下田視察受損的花椰菜田，一株株花椰菜全變焦黑爛倒，整片田無一倖免，蘇貞昌也表示，已經裁示將以「從優、從速、從簡」原則，加速各項行政程序，讓農民早日領到救助金。

蘇貞昌指出，總統蔡英文有交代，疫情期間人民生或已經夠苦了，這次農民自在此時受災害，可以免息貸款，完全由政府負擔，也期待大家不分黨派，同心打拼。

▲行政院長蘇貞昌視察彰化福興及芳苑農損。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

王惠美強調，實際上有許多農作物的損害，是在天氣放晴以後才會全部呈現出來，感謝中央這次是全品項現金補助，農作損失達20%以上的農民，請在8月10日～19日前儘快向公所提出申請。

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