豪雨農損破4.2億！嘉義縣最慘　木瓜、落花生和龍眼毀一片

▲連日豪雨造成農損破4.2億。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者許展溢／台北報導
受8月上旬西南氣流豪雨影響，造成農業災情，農委會今（10日）中午公布，最新農損數字，計4億2006萬元，以嘉義縣最為嚴重，損失超過1.2億，受損主要農作物為木花和落花生。
農委會說明，以嘉義縣損失1億2518萬元（占30%）、高雄市損失5905萬元（占14%）、雲林縣損失5418萬元（占13%）、南投縣損失5070萬元（占12%）、屏東縣損失4525萬元（占11%）、台南市損失4139萬元（占10%）及彰化縣損失3084萬元（占7%）較為嚴重。
農產估計損失金額3億2937萬元，農委會指出，農作物被害面積7251公頃，損害程度20％，換算無收穫面積1473公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積731公頃，損害程度21％，換算無收穫面積157公頃，損失金額8578萬元，其次為落花生、龍眼、紅龍果及絲瓜等。
▲全台最主要受損的農作物為木瓜。（圖／記者賴文萱翻攝）
農委會表示，畜產部分，估計損失747萬元，受損畜禽主要為雞8.7萬隻，受損金額387萬元，其次為鴨、豬及鵝等。漁產估損失8000萬元，主要為嘉義縣牡蠣受損1440公頃。民間設施估損失322萬元。
另外，農委會提到，還有農田流失及埋沒，估損失12萬元，主因台南市農田流失0.1公頃，其次為屏東縣。農業設施估損失127萬元，為屏東縣水平棚架網室被害面積12公頃，其次為高雄市。畜禽設施則估損失3.5萬元，是嘉義縣畜禽舍半倒。漁業設施損失180萬元，主要為彰化縣魚塭塭堤破損。
農委會強調，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，詳參公告專區。災情報告資料將持續彙整更新。
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