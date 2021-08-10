　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪雨農損破4.2億！嘉義縣最慘　木瓜、落花生和龍眼毀一片

▲雲林農田積淹水造成嚴重農損，縣長張麗善今日會同農改場雲林分場、朴子分場助理研究員及鄉長前往受災現場勘查農損情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲連日豪雨造成農損破4.2億。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者許展溢／台北報導

受8月上旬西南氣流豪雨影響，造成農業災情，農委會今（10日）中午公布，最新農損數字，計4億2006萬元，以嘉義縣最為嚴重，損失超過1.2億，受損主要農作物為木花和落花生。

農委會說明，以嘉義縣損失1億2518萬元（占30%）、高雄市損失5905萬元（占14%）、雲林縣損失5418萬元（占13%）、南投縣損失5070萬元（占12%）、屏東縣損失4525萬元（占11%）、台南市損失4139萬元（占10%）及彰化縣損失3084萬元（占7%）較為嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農產估計損失金額3億2937萬元，農委會指出，農作物被害面積7251公頃，損害程度20％，換算無收穫面積1473公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積731公頃，損害程度21％，換算無收穫面積157公頃，損失金額8578萬元，其次為落花生、龍眼、紅龍果及絲瓜等。

▲▼高雄市長陳其邁視察豪雨農損災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全台最主要受損的農作物為木瓜。（圖／記者賴文萱翻攝）

農委會表示，畜產部分，估計損失747萬元，受損畜禽主要為雞8.7萬隻，受損金額387萬元，其次為鴨、豬及鵝等。漁產估損失8000萬元，主要為嘉義縣牡蠣受損1440公頃。民間設施估損失322萬元。

另外，農委會提到，還有農田流失及埋沒，估損失12萬元，主因台南市農田流失0.1公頃，其次為屏東縣。農業設施估損失127萬元，為屏東縣水平棚架網室被害面積12公頃，其次為高雄市。畜禽設施則估損失3.5萬元，是嘉義縣畜禽舍半倒。漁業設施損失180萬元，主要為彰化縣魚塭塭堤破損。

農委會強調，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，詳參公告專區。災情報告資料將持續彙整更新。

ET快訊
美女教師遭酒駕撞死！　學生悲痛：小孩從此沒媽媽
快訊／高雄火燒車！　男駕駛燒成焦屍
5倍券適用內容出爐！　這兩項用途不能使用
快訊／打雷了！北北基「降雨熱區」　16縣市豪大雨特報
快訊／北市公布2足跡！曾到北投吃早餐、義麵屋
國民年金到底該不該繳？　過來人曝「超悲慘經驗」：請三思
爸開應召站「4小姐全親生女兒」！　皮肉錢買內湖5房產
可不可、麥當勞買1送1！　熊貓「8月激省優惠碼」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上半年貨運成長30%！桃機新發行《飛·行》季刊　談「客增貨減」航運趨勢

網熱議「外遇1舉動」爆出後慘了！　光看就尷尬癌：一堆疊字

LIVE／疫苗告急「高端拚500萬劑提前交貨」　陳時中最新說明

被許藍方罵「1夜11次」男人之恥！　童仲彥談不倫戀：她很享受性愛

快訊／打雷了！北北基都成「降雨熱區」　16縣市豪大雨特報

氣溫攀升！中研院警訊：台灣2060年夏季恐達210天、冬季完全不見

「100kg媽脂肪太厚」剖巨嬰釀骨折　挨告女醫戰勝：拒助長濫訴風氣

國民年金到底該不該繳？　過來人曝「超悲慘經驗」：請三思

可不可、麥當勞買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」懶人包

有沒有打疫苗「Delta病毒量都一樣」！重症醫：差別在「2大關鍵」

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

上半年貨運成長30%！桃機新發行《飛·行》季刊　談「客增貨減」航運趨勢

網熱議「外遇1舉動」爆出後慘了！　光看就尷尬癌：一堆疊字

LIVE／疫苗告急「高端拚500萬劑提前交貨」　陳時中最新說明

被許藍方罵「1夜11次」男人之恥！　童仲彥談不倫戀：她很享受性愛

快訊／打雷了！北北基都成「降雨熱區」　16縣市豪大雨特報

氣溫攀升！中研院警訊：台灣2060年夏季恐達210天、冬季完全不見

「100kg媽脂肪太厚」剖巨嬰釀骨折　挨告女醫戰勝：拒助長濫訴風氣

國民年金到底該不該繳？　過來人曝「超悲慘經驗」：請三思

可不可、麥當勞買1送1！foodpanda「8月激省優惠碼」懶人包

有沒有打疫苗「Delta病毒量都一樣」！重症醫：差別在「2大關鍵」

上半年貨運成長30%！桃機新發行《飛·行》季刊　談「客增貨減」航運趨勢

李洋不喜歡王齊麟1特質！搖頭嘆「觀念需要進步」　畫面忽然定格了

網熱議「外遇1舉動」爆出後慘了！　光看就尷尬癌：一堆疊字

國防部不公布國軍疫苗施打率　第二劑官兵須自行預約

快訊／高雄旗山火燒車！火勢撲滅「男駕駛已成焦屍」

美女教師遭酒駕撞亡！學生悲吐：小孩從此沒媽媽　他深夜10萬交保

張鈞甯1女尬6男「細節看三觀」　曖昧金曲男星日前才刪文

10歲女童喊腹痛誤認腸胃炎1年　就醫驚見左腎嚴重水腫功能剩36%

周曉涵戴口罩自嘲「差點毀容」，保養一招狂吸小鮮肉

LIVE／疫苗告急「高端拚500萬劑提前交貨」　陳時中最新說明

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

東奧台灣還有1金！他曝28城市為台加油

郭董歐洲行曝光！　BBQ藏浪漫驚喜

新北等14縣市　豪大雨特報

遭許藍方狠批「男人之恥」　童仲彥驚聞她不倫給建議

他：阿中應該有一點點後悔吧？

賣家荒謬喊「您訂的花生酥掉到台灣海峽了！」

快訊／2縣市大雨！　可能有數個颱風發展時間曝

李洋「真實身高」揭曉！本人幽默回覆了

foodpanda「8月激省優惠碼」來了

該繳國民年金？網曝悲慘經驗：請三思

傳奇刺青師病逝　愛妻模特：全是身上最美的印記

更多熱門

相關新聞

嘉義縣開放農災損害現金救助申請

嘉義縣開放農災損害現金救助申請

連日豪雨下不停截至8月9日上午為止，嘉義縣農業已有20幾種以上的農作物，受損面積就佔30%~45%約908公頃，農糧與畜牧不計延遲性災損金額合計已達4,515萬元以上，盧碧颱風帶來的西南氣流對農民造成重大的影響，嘉義縣政府呼籲110年8月上旬開放西南氣流豪雨農業災損辦理現金救助，請農民朋友請於110年8月10日至8月19日期間前往土地所在地公所申請。

高雄10月國慶煙火有變數？陳其邁回應

高雄10月國慶煙火有變數？陳其邁回應

連漲7天！大台北批發菜價飆至48.7元

連漲7天！大台北批發菜價飆至48.7元

3男尬1女！變身長髮辣妹「路邊騎牛」嗨翻天

3男尬1女！變身長髮辣妹「路邊騎牛」嗨翻天

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

關鍵字：

農損農委會高雄雲林木瓜落花生落花生嘉義龍眼豪雨農作物

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

許藍方吃到高潮全餐！情夫「最難境界也達到」

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

謝和弦、莉婭發聲「力挺許藍方」

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面