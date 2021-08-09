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全台農損破2.4億！　農糧署曝文旦生長狀況：都還穩定

▲雲林農田積淹水造成嚴重農損，縣長張麗善今日會同農改場雲林分場、朴子分場助理研究員及鄉長前往受災現場勘查農損情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林農田積淹水造成嚴重農損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（9 日）公布全台各地受西南氣流豪雨影響，截至今上午農損已達2億4336萬元，又以雲林縣最為慘重，受損主要農作物為木瓜。由於文旦將進入盛產期，不少人憂心生長情形，農糧署表示，目前還在生長階段，狀況「都還穩定」。

農委會說明縣市受損金額，雲林縣損失5189萬元（占21%）、嘉義縣損失4515萬元（占19%）、台南市損失3935萬元（占16%）、屏東縣損失3730萬元（占15%）、南投縣損失3491萬元（占14%）及高雄市損失2358萬元（占10%）較為嚴重。

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農委會估計損失金額2億3470萬元，農作物被害面積5968公頃，損害程度19％，換算無收穫面積1154公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積634公頃，損害程度19％，換算無收穫面積122公頃，損失金額6671萬元，其次為落花生、龍眼、絲瓜及食用玉米等。

▲▼芭樂。（圖／記者許展溢攝）

▲▼陳啓榮指出，今年與手搖飲業者合作期間，預計採購300公噸以上國產水果製作手搖飲品。（圖／記者許展溢攝）

▲▼火龍果,紅龍果。（圖／記者許展溢攝）

農糧署主秘陳啓榮表示，今年水果產銷穩定，以年初鳳梨，接著香蕉、紅龍果等來看，「生產量維持穩定」。中南部近日受豪雨影響，不少蔬果受損，中秋節將到，文旦生長是否有受影響？陳啓榮說，主要產地包括台南、花蓮等縣市，「今年生產情況良好，盛產期即將展開，不管國內外行銷都有規劃」，並說「文旦還在生長階段，目前還穩定」。

另外，農糧署今舉辦「果然揪給力」沁涼鮮果行銷聯盟記者會，陳啓榮提到，今年邀請以國產紅龍果、香蕉、芭樂、柑橘類（含檸檬及柳橙）、芒果及鳳梨等國產水果作為主要原料之手搖飲業者，提出促銷計畫辦理評選，總計近20個品牌，結果由「芒到旺我」組的大苑子、Mr.Ｗish、「果然傲蕉火紅給力」組的CoCo都可、叮哥茶飲以及「有檸真給力柑芭疊」組的迷客夏、拾覺SEEJOY TEA脫穎而出。

▲▼農糧署舉辦「果然揪給力」沁涼鮮果行銷聯盟記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲農糧署舉辦「果然揪給力」沁涼鮮果行銷聯盟記者會。（圖／記者許展溢攝）

陳啓榮進一步指出，今年度與六大品牌手搖飲業者合作期間，預計採購300公噸以上之國產水果製作手搖飲品，並於7月16日起至10月15日間推出系列活動，刺激國產水果銷量。

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