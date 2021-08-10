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腦海天馬行空仍掛記爸爸的料理　埔榮引導精神科病友對父親示愛

▲埔榮醫院協助精神科病友對父親表達最真摯的感謝。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院協助精神科病友對父親表達最真摯的感謝。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的父親節剛過，許多人不忘向爸爸說「我愛你」，埔榮醫院表示3個字看似簡單，但從精神科病友口中說出，卻意義非凡；藉由精神科病房團隊人員的照顧及治療下，日前一步一步地引導病友，讓病友們擁有訴說感謝的管道，勇敢說出對父親的愛與感謝，也有助於病情的穩定與進步，無疑是最棒的父親節禮物。

熱愛研究星球的「阿寶」，在病房中偶爾傻笑、偶爾拋出天馬行空的想法，內心世界千變萬化、難以捉摸，卻不影響他對父親的愛；經由埔榮病房團隊耐心地引導帶領病友表達，並親自製作卡片，送給他最親愛的父親，真摯且面帶靦腆地微笑說出對父親的感謝：「想念爸爸的料理！」「父親節快樂！」讓阿寶的家人心中出現最溫暖的一道陽光。

▲埔榮醫院協助精神科病友對父親表達最真摯的感謝。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼埔榮醫院協助精神科病友對父親表達最真摯的感謝。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院協助精神科病友對父親表達最真摯的感謝。（圖／台中榮總埔里分院提供）

人高馬大的「大雄」，父親於不久前過世，同樣經埔榮病房團隊仔細引導，並細心觀察其情緒，讓他慢慢表達出心裡的感受，也覺察自己的情緒，說出對爸爸想念的話；埔榮團隊發現，大雄在談及父親時眼中總閃爍一絲光芒，他對父親的重視不言可喻，也藉由院方的父親節活動，讓他有抒發的管道，用自己的方式，在卡片或言語及肢體表達上努力呈現想對爸爸表達的愛。

院方指出，精神科病人常因為疾病受到症狀的干擾，難以表達自己內心的感受，所以每個人付出愛的形式也不一樣，精神科團隊不遺餘力地透過傾聽、引導及會談，讓病友們說出心裡的話，對於精神科病友也有其正向的力量；尤其在疫情衝擊的當下，人與人間的距離被拉開，透過這次活動連結病友與家人間的感情，更傳遞了愛與關懷，讓今年的父親節別具意義。
 

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埔榮精神科父親節

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