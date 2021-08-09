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社會 社會焦點 保障人權

大白天酒駕！開進騎樓撞4機車...賓士男辯「這藥物」害的

記者黃宥寧／台北報導

雙北餐廳逐一開放內用，喝酒聚餐增多！52歲陳姓男子8日駕駛賓士C180，行經士林區延平北路5段276巷口，竟失控車身斜斜撞進騎樓，波及4輛機車、1輛汽車。警方到場對他實施酒測，酒測值達0.89mg/L，他向警方供稱「沒喝酒只是吃藥」，全案依公共危險罪送辦。

▲▼ 賓士酒駕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲陳姓酒駕男開賓士車昨(8日)在士林區延平北路5段276巷口，撞進店家波及一旁汽、機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

全國疫情管制降二級警戒以來，北市各餐廳逐一開放，各餐廳湧現人潮，喝酒聚餐增多。父親節下午，陳姓男子駕駛賓士車，行經北市士林區延平北路5段276巷口，車速緩慢一路斜斜衝進騎樓，撞擊騎樓停放的4輛機車及1輛汽車。

▼陳男駕駛賓士失控撞上路邊汽車機車，實施酒測竟超標。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 賓士酒駕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方獲報到場處理，對陳姓駕駛進行酒測，酒測值竟高達0.89mg/L。陳男見酒測值如此高，驚訝的向警方解釋「我沒喝酒，僅是吃心律不整藥物」，全案依公共危險罪送辦。

士林分局交通組指出，​8月份首週取締酒後駕車達11件，居台北市各分局之首，可見民眾趁解封聚餐鬆懈，而將酒後駕車的罰則忘光光。

對此，​士林分局為防範酒後駕車事故發生，將不定時不定點執行取締酒後駕車勤務，加強執法，維護台北市民免於酒後肇事的恐懼，同時呼籲「酒駕零容忍」取締酒後駕車不因疫情而有空窗期。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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