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社會 社會焦點 保障人權

中午聚餐喝啤酒下午趕父親節聚會　騎士酒駕被抓包

記者邱中岳／台北報導

北市餐廳有條件開放內用，北市警方憂心民眾酒後駕車，從8月開始編排勤務，取締酒後駕車件數計30件，其中1名機車騎士在父親節當天遭攔查，酒測值0.4，騎士表示中午與朋友喝啤酒，為了與慶祝父親節餐敘，所以才冒險騎車。

警方調查，53歲的王姓男子，父親節當天騎機車行經北市士林區至善路2段321號前，遭士林分局攔下盤查，警方認定男子有酒駕的疑慮，要求王男進行酒測，最後酒測值達0.4，訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲▼ 男子在父親節當天酒駕，事後難過表示「要跟家人聚餐過節」，所以才會冒險騎車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子在父親節當天酒駕，事後難過表示「要跟家人聚餐過節」，所以才會冒險騎車。（圖／記者邱中岳翻攝）

王男向警方表示，當天中午與朋友餐敘，所以席間喝了幾杯啤酒，但晚上要與家人聚餐慶祝父親節，也認為酒退了，所以才冒險騎車返家，沒想到卻遭警方盤查，對此感到相當懊悔。

警方表示，北市防疫3級警戒期間，從5月15日至7月26日取締酒後駕車件數106件，較去年同期795件減少86%，但北市府在8月初宣布有條件開放餐廳內用，民眾飲酒機率增加，從8月1日起至8月8日為止，共計查獲30件酒後駕車案件。

▲▼ 男子在父親節當天酒駕，事後難過表示「要跟家人聚餐過節」，所以才會冒險騎車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子因酒後駕車遭警方攔查，酒測值達0.4，最後依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，第一線執法同仁，在執行勤務時務必配到口罩、手套，對受測者進行酒測時，有務必藥用酒精前後消毒，且避免使用酒測檢知器（吹氣式）進行初步篩檢，避免有警員、民眾在過程中染疫。

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