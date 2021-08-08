父親節鬼門開「不能慶祝？」網一片哀號⋯LINE闢謠平台這樣說

▲今年「鬼門開」正好與父親節同一天。（圖／記者唐詠絮攝）

網搜小組／閔文昱報導

農曆七月鬼門開即將到來，今年鬼門開的第一天是在國曆的8月8日父親節，LINE群組近日瘋傳「父親節當天不要說父親節快樂，也不要買蛋糕祝賀」的訊息，引起各界熱議。對此，LINE闢謠平台「Cofacts 真的假的」也發文做出回應了。

今年農曆7月1日鬼門開，正巧是8月8日父親節。LINE群組瘋傳的一則訊息中寫道，「今年8月8日父親節巧逢是農曆7月1號，請告訴您的家人當天不要說父親節快樂也不要買蛋糕祝賀。因為，碰巧是農曆7月1日鬼門開...請勿說父親節快樂！『包括對自己的父親、阿公、先生…等』建議改成『父親節安康＆父親節身體健康』喔！」

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▲網路訊息瘋傳今日不可說「父親節快樂」。（圖／翻攝自臉書）

對於這類訊息瘋傳，許多網友似乎並不領情，直言「沒有了這些文化，台灣會更好」、「老外不就天天鬼打牆」、「好兄弟不會管那麼多好嗎...他們只是想出來吃個飯、回陽間看看人事物而已，我老爸慶祝又有他們局一樣...」、「一堆謠言還有人信一直傳，到底是要多無知」、「聽聽看看就好，該對父親說父親節快樂就說」。

「Cofacts 真的假的」也在粉專發文指出，當然還是可以說「父親節快樂」、買蛋糕甚至慶祝，不建議迷信，七月是「鬼月」原先就是一個無法找到根據的說法。「Cofacts 真的假的」引述台灣民俗文物館副館長顏榮豐說法，考證不少古時經典，都未找到7月有不祥之兆記載，「古時民間普遍在7月15設盂蘭盆齋為孝親之供，未曾查見到7月是鬼月的記載。」

▲LINE闢謠平台「Cofacts 真的假的」針對謠傳做出回應。（圖／翻攝自「Cofacts 真的假的」）

針對近日傳出有「父親節千萬不要慶祝，也不要買蛋糕喔」，民俗大師廖大乙表示，農曆七月初一，是這些無主祀的好兄弟們，出來塵世間溜達，接受民間普度供養，又逢父親節，為人子女當然要遵守孝道，絕對不會因為鬼門開就不可以切蛋糕，或唱生日快樂，這真的有悖倫常道德。