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病房內的父親節　爸媽互道「偶愛你啦！」急診醫感動：最棒的禮物

▲白永嘉醫師分享爸媽互動，暖翻不少網友。（圖／翻攝自Facebook／急診醫師的眼睛（白永嘉醫師））

▲白永嘉醫師分享爸媽互動，暖翻不少網友。（圖／翻攝自Facebook／急診醫師的眼睛（白永嘉醫師））

記者閔文昱／綜合報導

8月8日父親節很多人都在餐廳或家裡為父親慶祝，不過急診科醫師白永嘉的96歲老父親日前因身體出狀況，目前住院中，這次的父親節只能在醫院度過。對此，白永嘉也在臉書表示，爸爸的病情有越來越進步，並分享爸媽互道「偶愛你（我愛你）」的溫馨畫面，讓不少網友暖翻，直呼「好真實的愛呀！祝白爸爸早日康復」。

白永嘉8日在臉書指出，父親節這天爸爸還在病房住院，不過在榮總醫護夥伴們的細心照料下，爸爸的病情越來越進步，讓他相當感謝，現在爸爸也可以跟媽媽說「我也愛妳啦⋯」有機會下星期就能出院，「這是最棒的父親節禮物！」他也在文末祝全天下的爸爸們，「身體健康、平安幸福，父親節快樂。」

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▲白永嘉醫師分享爸媽互動，暖翻不少網友。（圖／翻攝自Facebook／急診醫師的眼睛（白永嘉醫師））

白永嘉在留言區分享暖心畫面，只見媽媽先是說了「偶愛你啦」，爸爸回應，「阿我也愛妳，愛妳啦」。媽媽聽聞後又回，「啊你也愛偶喔？」爸爸則回道「嘿」。溫馨的互動相當令人感動。

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「好真實的愛呀！爸爸媽媽的感情好恩愛」、「祝福白爸爸早日康復」、「老夫老妻這麼恩愛是我們的好榜樣」、「真情流露」、「好可愛喔，讓人重新相信真愛真的存在」、「這就是愛情最最美麗動人的樣子」、「暖到不行！爺爺一定會很快康復出院跟奶奶一起談情說愛」。

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