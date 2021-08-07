▲基隆科技中心線上課程營隊，家中變成科技教室多元學習。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應新冠疫情，本來應是學生營隊旺季的暑假，今年卻無法讓孩子到校參加活動，為了讓基隆市的學生一樣可以獲得學習科技課程的機會，本市安樂、百福及銘傳3所科技中心，絞盡腦汁規劃了「線上」營隊，讓孩子們可以在家中開心上科技課，不受疫情所干擾。

教育處指出，目前已經公布的場次有安樂科技中心「彈性積木親子營」及「飛機音樂盒親子營」、百福科技中心「多肉植物水泥盆栽親子營」與銘傳科技中心的「發光紙電路」及「集合拼貼鐘」等，每一場營隊都是剛於Facebook開放報名，名額就馬上被秒殺，熱門的程度讓老師們真是又驚又喜。

▲每一場營隊於Facebook開放報名，名額就馬上被秒殺。

教育處表示，特別為中低年級的小朋友開設彈力積木親子營隊，從運用積木讓同學了解結構與機構的原理，進行投石機、彈力車與戰鬥陀螺的設計，還要用手邊現有材料製作出不同造型的投石機，每對親子都要自行設計出不同的機彈力車，嘗試改裝如何讓車子跑得更快更遠，小朋友發揮創意製作出千變萬化的機構玩具，各個玩得不亦樂乎。

另外，雷切飛機音樂盒親子營隊，除了介紹雷切設計與軟體的使用，還有飛機結構的雙語介紹，讓小朋友除了動手做外還可以學習簡單英語，課程中搶答時家長與同學們也都非常投入，爸爸媽媽陪伴小孩一起完成小飛機音樂盒，作品完成時全家都非常開心。

教育處表示，科技領域營隊因為強調體驗及親手製作，受疫情的影響非常大，感謝科技中心的努力嘗試，選擇合適的課程，還要進行試作教學，確定學生可以在家中可以擁有良好的體驗，讓本市學生暑期線上營隊補全科技領域這篇拼圖，未來也將以此作為範本，發展更多元的學習方式。

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