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麟洋配「台灣IN」一卡通來了　今晚選在奪金時刻「20:54」開賣

▲▼一卡通發行「麟洋配決勝點」紀念卡，6日晚間20:54分開賣 。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通公司發行「麟洋配決勝點」紀念卡，6日晚間20:54分開賣 。（圖／一卡通公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

台灣最強男雙李洋/王齊麟於男子雙打冠軍戰，致勝壓線球讓國人熱血沸騰，關鍵畫面更被做成各種設計商品。一卡通公司也發起「敲碗活動」，短短不到1天就吸引7300人按讚、700次以上分享，順利爭取發卡，將於今晚(6日)20：54分正式開賣。

▲▼東奧羽球，麟洋配摘金，李洋／王齊麟。（圖／路透）

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▲東奧羽球男子雙打，李洋／王齊麟摘金。（圖／路透）

一卡通公司表示，臉書發起的「敲碗活動」原意是想延續冠軍氣勢，為台灣選手集氣，沒想到粉絲們反應熱烈，也促成了相關卡片的發行。正式發行前，考量目前相關圖案創作者及二次創作過多，避免版權爭議，保留台灣隊及IN壓線的元素來設計版面。

▲▼一卡通發行「麟洋配決勝點」紀念卡，6日晚間20:54分開賣 。（圖／一卡通公司提供）

▲紀念卡詳實記錄羽球男子雙打冠軍戰，麟洋配神準壓球「IN」畫面 。（圖／一卡通公司提供）

一卡通公司指出，為更詳實記錄羽球男子雙打冠軍戰終局神準壓線球的畫面，特別將邊界線調整成觀眾視角，並呈現羽球於球場落下的精彩時刻，這一球不只是代表奧運金牌到手的喜悅，更是代表整個台灣選手為國家為個人榮譽拚搏的台灣精神。

一卡通公司表示，卡面有「#TeamTaiwan」的字樣，除了標註「台灣隊」，更暗藏「挺台灣」的諧音。另右下角還小小幽默了一下，標註「IN 2021」的字樣，除了抓住精彩時刻的In（界內）意涵，也為2020東京奧運在2021年舉辦留下紀錄，增添紀念及趣味性，是一個雙關用語。

▲▼麟洋配李洋／王齊麟摘金。（圖／路透）

▲麟洋配李洋／王齊麟摘金。（圖／路透）

為持續支持台灣選手挹注經費，一卡通公司也宣布，「#TeamTaiwan in 2021一卡通」每張預購價200元，每售出一張將捐出100元給重點培訓運動選手的學校，作為訓練經費或參賽經費使用。預購開賣時間特別選定為奪金的一刻，從2021年8月6日晚上8點54分至8月14日為止，採限時不限量方式預購。

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