解隔前陰轉陽！高雄今增1例　陳其邁：台灣清零非常有希望

▲高雄市長陳其邁表示，現在台灣的防疫狀況，離清零目標非常有希望。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

打破連續6天零確診，高雄市9日新增1例確診個案，雖是先前已匡列對象，但市長陳其邁仍緊急加開記者會公布疫情狀況。他也指出，目前台灣清零非常有希望，但仍提醒大家要戴口罩，才能預防社區傳播。

陳其邁表示，現在台灣的防疫狀況，離清零目標非常有希望，還是有一些原來群聚感染案件，例如透過南北移動傳染給家人，另外一種群聚感染有兩大途徑，透過職場和家庭交叉傳播。

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陳其邁指出，現在公共場域逐漸開放，也可能存在一定風險，所以提醒大家，CDC、高市府的規定都必須戴口罩，因為戴口罩、保持社交距離才是現階段預防社區傳播最重要的方式。

陳其邁也提醒，非同住家人訪客到家裡，當然非必要，能免則免，假如有的話，務必請客人要戴口罩，或者有親友是在台北居住或北部地區，又或是可能存在風險的場域，到家裡還是要戴口罩，回到自己獨立房間再拿下口罩。

▲▼高雄市9日新增1例確診個案，為先前匡列對象，無社區傳播風險。（圖／高雄市政府）

高雄市9日新增1例確診個案，仍是特殊交友圈所匡列對象。個案15897為30多歲男性，在7月26日與案15741有密切接觸，29日被匡列為接觸對象，採檢時為陰性並進行居家隔離

8日解除隔離前再進行採檢，發現隔離期間病毒量增加，CT值22.9，目前於負壓隔離病房治療中。

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