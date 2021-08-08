最短命森林遊樂區！藤枝聯外道路18K塌陷　土石崩落驚人畫面曝

▲藤枝聯外道路18K處完全崩塌。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
受到熱帶性低氣壓影響，高雄市山區連日出現致災性降雨，自7月31日至8月8日藤枝山區累積雨量超過1900毫米，造成聯外道路18公里處因土石沖刷崩塌，目前車輛無法通行，而屏東林管處也宣布，即日起休園。
▲藤枝聯外道路18K處完全崩塌，目前車輛管制禁止通行。（圖／記者許宥孺翻攝）
六龜分局8日上午8點多巡視轄區災情，發現藤枝聯外道路18K處，因連日豪大雨造成道路崩塌，已通報相關單位處理，目前車輛無法通行。
藤枝森林遊樂區歷經2009八八風災，交通中斷多年，整修多次後，終於在2020年底修復完畢，並於今年5月7日恢復交通，藤枝森林遊樂區也於同日重啟園區。
▲▼藤枝雲海森林遊樂區重啟3個月就宣布休園。（圖／翻攝自屏東林管處）
屏東林區管理處8日宣布，因雨勢過大，藤枝聯外道路18K以上部分路基塌陷，目前車輛暫時無法通行。為維護民眾安全，屏東林區管理處宣布自即日起藤枝國家森林遊樂區休園，後續將依災害復建情形調整開放時間。
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