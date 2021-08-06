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高雄3男女85大樓開毒趴！非法套房不甩防疫　遭罰30萬＋斷水電　

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警察積極稽查旅宿業者違規群聚，苓雅分局日前獲報，85大樓某日租套房傳出異味，查獲2男1女開毒趴。觀光局6日晚間火速對非法旅宿業者祭出斷水斷電，並裁處30萬元罰鍰。

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4日凌晨，苓雅分局正於85大樓執行稽查勤務，正巧有民眾檢舉，某套房傳出濃濃煙味和異味，員警敲門請房客配合稽查。應門的黃姓女子還反問員警：「怎麼了？」員警則無奈回：「味道這麼濃，整間都是煙」，沒想到黃姓女子還向員警撒嬌：「哥，我剛回來耶！」員警傻眼回：「誰是你哥！」

▲▼警方於85大樓日租套房查獲2男1女開毒趴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方於85大樓日租套房查獲2男1女開毒趴。（圖／記者許宥孺翻攝）

隨後黃姓女子大方帶員警入內稽查，發現房間內還有劉姓男子和許姓男子，黃姓女子強調「只是在抽菸」，沒有任何違法行為，不過眼尖的員警發現，桌上疑似有使用過後的咖啡包殘渣袋，瞬間3人啞口無言。黃姓女子表示，這間是許姓男子在7月27日向朋友承租的，一天500元，最近才剛搬來，她以為在門口和員警說話時，同夥就會把毒品收好，沒想到竟還是露餡。

警方調查，黃姓女子坦承自己有食用毒品咖啡包，而許姓、劉姓男子也都坦承持有、吸食，全案依毒品危害防制條例將3人移送法辦。另依規定進行PCR採檢，採檢結果均為陰性。

▲▼觀光局6日晚間到「85星空」執行斷水斷電。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼觀光局、警察局6日晚間到「85星空」執行斷水斷電。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼執行斷水斷電作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，這家日租套房「85星空」已被裁罰並勒令歇業，但是業者無視法令還繼續營業，且業者對於旅客群聚開毒趴為通報行為，市府裁處30萬元，6日晚間更會同警方前往強制斷水斷電。

▲▼執行斷水斷電作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼執行斷水斷電作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼執行斷水斷電作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

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