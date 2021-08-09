運量回升！高雄捷運宣布：8／10起加開「23：30」末班車

▲疫情趨緩，高雄捷運平均日運量達3.5萬人次。（圖／高雄捷運提供）

記者許宥孺／高雄報導

疫情警戒降級，民眾搭乘公共運輸需求也跟著提升，高雄捷運宣布，8月10日起將加開晚間23點30分末班車，以服務通勤旅客需求。

高雄捷運指出，受到疫情衝擊，運量大幅下滑，5月25日起，末班車改為晚間11點發車。不過隨著疫情趨緩，單月份日均運量也微幅上升，六月份平均日運量2.4萬人次，七月份平均日運量緩升至3.5萬人次。

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▲疫情期間，高雄捷運運量銳減。（資料照／高雄捷運提供）

隨著搭乘需求提升，高雄捷運宣布，「自8月10日起，將加開晚間23點30分末班車班次」，以服務高鐵左營站末班車到站旅客及三班制通勤旅客搭乘需求。

高捷公司強調，針對旅客接觸較頻繁之機器設備，如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等增加清潔頻率為每4小時一次，針對部分熱點，每1小時擦拭一次，電聯車除於端點站會由清潔人員上車針對扶手及握把進行清潔消毒之外，每日夜間回廠亦會全車消毒。

高捷公司也提醒，依目前防疫規定，進入捷運系統內仍應全程佩戴口罩並配合實名制搭乘，保護自己並避免受罰。而後續高捷公司也將視運量回升狀況，再進一步檢討離峰班距及假日班距。

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