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高雄青年失業率暴增！　她曝「殘酷數字」：淪六都末段班

▲▼2021國慶煙火在高雄。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄遭質疑近半年來青年失業率暴增。（圖／高雄市觀光局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳若翠今（9）日指出，當前高雄青年失業率是發動罷韓以來的新高，與六都其他縣市相比也是末段班成績，質疑陳其邁市府青年政策完全破功。對此，高雄市政府青年局回應，高雄並非今年同期唯⼀增加之縣市，更非增幅最大之縣市。

陳若翠引用主計處最新發布的「人力資源調查統計」數據表示，高雄在110年上半年度的25~29歲、30~34歲兩個青年年齡層失業率表現不佳，分別為6.7%、4.8%，比109年度下半年增加1.9%、0.8%，幅度頗大。若與109年上半年度同期相比，則增加了0.5%、1.6%，表現同樣十分不理想。

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▲▼高雄青年失業率暴增。（圖／高雄市議員陳若翠提供）

▲▼高雄青年失業率暴增。（圖／高雄市議員陳若翠提供，點圖可放大

▲▼高雄青年失業率暴增。（圖／高雄市議員陳若翠提供）

陳若翠同時提供六都資料比對，高雄在25~29歲年齡層是六都倒數第三，30~34歲年齡層是六都倒數第一，顯示不論是跟過去市府相比，或者是與六都其他城市相比，高雄青年失業率問題十分嚴重。

她呼籲市府不要再拿疫情說法塘塞回應，因為高雄也有失業率改善的其他年齡層，疫情只會是其中的因素，何況六都同樣都面臨疫情困境，再提疫情就顯得市府有「巨嬰」心理不願面對事實。

▲▼疫情,旅宿業,民宿,85大樓,套房,台灣房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲高市青年局表示，30至34歲失業率，全國整體自109年開始逐步上升，高雄並非今年同期唯一增加之縣市，更非增幅最大之縣市。（圖／記者陳建宇攝）

對此，青年局指出，高雄市25-29歲失業率目前為6.7%，近三年高點為108年上半年7.9%，而該年度下半年為7.0%，全年平均為7.4%，對照今年雖受疫情影響，數據反較108年無疫情時的「全年7字頭」來得好。

此外，35-39歲高雄市最新失業率2.3％，未達近三年高點即108年上半之2.8％，40-44歲高雄市最新失業率2.9％，未達近三年高點即109年上半之3.6％，顯見市府團隊認真抵禦疫情對青年就業之衝擊與影響。

至於受疫情影響最劇之高雄市30至34歲失業率，全國整體自109年開始逐步上升，高雄並非今年同期唯一增加之縣市，更非增幅最大之縣市。

青年局表示，會持續與勞⼯局、經發局合作，就產業轉型、職涯探索與就業媒合等⾯向持續努⼒；⽽青年局所推出之「青年上班打卡獎勵計畫」截⾄上⽉30⽇，合格登記者突破2千⼈⼤關，並持續接收本局與⼈⼒銀⾏合作開發之在地優質職缺媒合資訊，亦有超過5百⼈在本局協助之下，突破疫情重圍開始就業。

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