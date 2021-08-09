蔡炳坤：北市力拚過半疫苗覆蓋率　「高端就留給市民自己選擇」





▲台北市副市長蔡炳坤 。（圖／北市府提供）

記者林銘翰／台北報導

台北市副市長蔡炳坤9日表示，台北市的第一劑疫苗接種率達到47.7，第二劑也已經來到3.6%，目前正朝著50%、過半的覆蓋率在努力當中，至於高端疫苗就留給市民自己去做選則及判斷。

台北市政府9日下午召開防疫因應記者會，蔡炳坤表示，截至今年8月6日為止，台北市的第一劑疫苗接種率達到47.7，第二劑也已經來到3.6%，9日、10日還有1萬多人會在花博爭艷館接種，11日開始接著中央的第五輪疫苗接種。

蔡炳坤說，台北市已經朝著能夠達到50%、過半的覆蓋率在努力當中，至於高端疫苗就留給市民自己去做選擇及判斷。

蔡炳坤指出，從中央的疫苗預約系統來看，目前有將近400萬的國人只選莫德納，亦即「非莫德納不打」，另外台灣已經有將近300萬人需要接種第二劑疫苗，再加上政府日前已經宣佈，AZ疫苗可以混打mRNA疫苗。

蔡炳坤強調，看到有10萬劑莫德納疫苗來到台灣，大家當然非常高興，但是究竟是要提高第一劑的覆蓋率，還是要接續讓第二劑的接種率提高，「可以想見這是杯水車薪」，因為在分配上真的很困難，台北市當然會依照中央的分配原則接種。

蔡炳坤也說，以現在的情況看來，AZ、莫德納疫苗在這周接種完後，「真的短期內要再有很多疫苗進來的情況，看起來不是那麼樣樂觀」，當然會對疫情和解封速度造成影響，所以台北市政府才會評估自己編列預算採購疫苗，這也是衡酌台灣疫苗需求的不足後做出的思考。