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李眉蓁喊話陳其邁「快拜託中央做這件事」：未來選什麼都可以　

▲▼李眉蓁9日總質詢。（圖／翻攝自高雄市議會）

▲李眉蓁9日於市政總質詢時間，希望市長陳其邁拜託中央，盡速開放預約BNT疫苗。（圖／翻攝自高雄市議會）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員李眉蓁9日上午於議會進行市政總質詢，指出高雄市75歲以上長者疫苗施打率竟是六都倒數第二，她也向昔日市長選戰對手陳其邁喊話，別讓高雄老人打國產疫苗，也希望陳其邁拜託中央，盡速開放預約BNT疫苗，「相信全國民眾都會感謝你，未來選什麼都可以。」

「懇求市長，別讓高雄老人打國產疫苗！」李眉蓁表示，高雄市75歲以上長者施打率是六都倒數第二，第一劑接種率只有66.12%，但市府卻還很得意地說，高雄市65歲以上到74歲長輩施打是81.19%。

李眉蓁表示，鴻海創辦人郭台銘正在德國努力催貨，速速把BNT疫苗納入登記，但政府買AZ、莫德納疫苗，簽約問題一大堆，到貨速度又慢，相比較之下，鴻海、台積電、慈濟，7月花很快的時間就和BNT簽約，大概9月就能夠陸續開始進貨，由此可以看出，「民間採購比是中央快很多」。

李眉蓁批評，目前AZ、莫德納疫苗快要打完了，接著民眾又恐慌只有高端疫苗可以打，「但高端很離譜！」，短時間內就獲得食藥署緊急授權EUA，9天後就能上疫苗公費平台預約，保護力也讓人質疑。但BNT疫苗今年九月就要來，卻不能預約，「是不是民進黨怕鋒頭都被民間搶去？」

▲▼李眉蓁9日總質詢。（圖／翻攝自高雄市議會）

▲李眉蓁批評，BNT疫苗今年九月就要來卻不能預約，「是不是民進黨怕鋒頭都被民間搶去？」。（圖／翻攝自高雄市議會）

李眉蓁提到，現在全台瘋疫苗，單選莫德納就有385萬8921人，可是莫德納很快就沒了，政府沒辦法在短期間弄到更多的莫德納，又遲遲不開放BNT預約登記，「至少開放預約也能安他的心！高端都能預約了，為什麼BNT不能預約？」

李眉蓁也向陳其邁喊話：「您跟中央關係這麼好，又是民進黨呼聲最高的地方首長，那您去跟蘇貞昌院長拜託一下，讓BNT趕快開放預約，您若爭取到BNT可上預約平台，相信全國民眾都會感謝你，未來選什麼都可以。」

▲高雄市長陳其邁9日出席議會市政總質詢。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁9日出席議會市政總質詢。（圖／高雄市政府）

陳其邁則回覆，目前全球疫苗市場並不是很穩定，工作上的製程都卡很緊，當然希望疫苗快速進來，趕快打到每個人身上，但也要考量疫苗供貨問題，這不是地方政府能解決的，要看中央和疫苗廠商和其他國家協商情況處理，因為疫苗也涉及優先順序和公平性。

李眉蓁則說：「是因為看好你講話有份量，所以希望你去中央幫忙爭取，讓BNT上疫苗預約平台，讓全國民眾能安心，也可以增加你的聲量。」

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