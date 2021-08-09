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1500人「意外中獎」搶到莫德納！原因曝光　網全吐血：假出錯真特權

▲▼0809流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

▲0809流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

有民眾近日「意外」收到第2劑莫德納疫苗預約簡訊，不過本身卻間隔不到10週接種。指揮中心指揮官陳時中今（9日）坦言，約1500人出現身分誤植狀況，但只要完成預約，就能照常施打。對此，就有網友氣炸表示，「這麼慷慨！1500劑無料贈送，錯了也不改欸，這跟好心肝哪個比較嚴重？」

對於並非第一到第三類或孕婦，卻被公費疫苗預約平台通知能預約，甚至打到第二劑，陳時中今日在疫情記者會中承認系統錯誤問題，坦言「這幾天確實發現第2劑莫德納疫苗預約出現資訊錯誤問題，上午緊急盤點過約有1500人提早收到簡訊，但只要完成預約，就還是照常施打。」

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▲台南統計登記單選高端疫苗者近萬人，但最最熱門的首道仍是「莫德納」疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國人最熱門的接種首選仍是「莫德納」疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則說明，「主要是第一劑接種時，接種單位誤植民眾的身分別，例如第六類包含75歲以上長者和孕婦兩種，結果代碼勾選錯誤；第二種情況是個案，本身是第六或第八類，醫院錯誤歸類至第一到第三類；第三種情況是醫療院所發現個案的身分別錯誤，尚未更正之前就被抓到。以上三種誤植情況掌握約有1500名個案，考量預約作業已經結束，對於所有已經預約者將一併接種。」

對此，就有網友在PTT八卦板發文痛批，「這麼慷慨！1500劑無料贈送，錯了也不改欸，這跟好心肝哪個比較嚴重？系統接連出錯真的很厲害，超前部署，日本哭喊好想要的天才IT大臣！」

貼文曝光後，也掀起許多網友傻眼痛批，「瞎爆了！多少人連一劑都沒有打了」、「以後特權疫苗可以這樣解套了」、「難道我不能預約也是因為bug嗎」、「這個政府到底誤植了多少東西」、「假出錯真特權吧！笑死！那些民眾在哪啊？」、「五六輪了還有bug也是滿謎的」、「一個購物網站標錯價也出貨的概念」。

▼針對有1500位民眾「意外搶到」莫德納，消息曝光後引發網友痛批。（圖／翻攝自PTT）

▲▼針對1500人意外搶到莫德納，引發網友痛批。（圖／翻攝自PTT）
 

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