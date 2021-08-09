夏季炎熱口罩戴不住！陸疾控揭「嚴重後果」：已致2次疫情大傳播

▲戴口罩的民眾。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

高溫的天氣下，公眾防疫是否存在松懈？《中國疾病預防控制中心周報（英文）》）8月6日刊發了一項關於新冠疫情中高溫熱浪作用下，公眾風險感知和防疫行為變化的研究。研究顯示，高溫天氣會擾亂公眾對新冠肺炎預防措施的遵守，夏季的高溫對公共衛生來說是一個迫在眉睫的挑戰。

據《健康時報》報導，2020年5月到9月，大陸各地共發布高溫預警18992次。研究發現，在高溫天氣下，熱浪分散了人們對於新冠的警惕性。持續戴口罩的行為減少了20.6%。暴露在高溫天氣中，持續佩戴口罩的可能性平均下降58%，乘坐通風良好的公共交通工具的可能性下降41%。

這項由中國疾控中心環境與人群健康重點實驗室牽頭的研究，基於2020年北京新發地批發市場的疫情做了一次回顧性調查，共收集了1000份有效回覆。

2020年6月11日，北京市新發地批發市場暴發了新冠肺炎疫情。與此同時，北京正遭受頻繁的高溫，6月6到8日、6月14到16日和7月23到25日共發布了3次高溫預警（35℃以上）。研究總結分析，高溫熱浪或是降低人們遵守新冠預防措施的一個重要驅動因素。在高溫天氣中，呼吸短促、悶熱和出汗所產生的不舒服的身體和心理感覺，或是降低公眾戴口罩依從性的主要原因。此外，對新冠疫情大流行在炎熱天氣下會減少的誤解，也可能削弱大眾對疫情的預防。

2021年夏天，高溫下的防疫松懈也確實帶來了嚴重的後果。此次江蘇揚州涉及疫情社區附近的市民顧先生（化名）8月8日曾透露，棋牌室疫情防控較弱，很少會要求戴好口罩。

據中國天氣網不完全統計，從8月6日8時45分至8月8日15時9分，2天多時間內大陸各地共發布了105條高溫預警信息。該研究雖然針對的是2020年夏天的北京，但在2021年夏天，高溫下這些問題或依舊在重演，再加之Delta變異毒株的多次進攻，多地疫情依舊嚴峻。