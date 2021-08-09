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跟確診者打過牌還擠檢測！揚州公務員「害23人感染」多名官員被懲處

▲▼江蘇揚州,新冠檢測。（圖／CFP）

▲揚州爆發疫情，展開大規模檢測。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省8日新增38例新冠確診病例，全部位於揚州市，情況相當嚴峻。揚州市官方也通報，廣陵區一處核酸檢測站發生了1名公務員傳染23人事件，主因為檢測站未落實隔離管控，目前已有多名官員因此被懲處。

根據陸媒報導，引起1傳23人事件的是廣陵區灣頭鎮財政結算中心的公務員王強，他曾前往爆發感染的棋牌室，因此前往核酸檢測站進行複檢，但檢測站卻未把他與其他民眾隔離，導致多名與他接觸過的人都遭到傳染。

通報指出，7月29日，在對王強核酸檢測混採陽性進行複檢的過程中，邗江區有關方面在隔離管控等環節工作失職，落實防控措施不實不細，造成疫情擴散。

▲▼江蘇揚州,新冠檢測。（圖／CFP）

對此，邗江區監委已經立案調查，分別給予負有直接責任的區衛健委黨委委員、副主任、區疫情防控指揮部流調隔離組副組長蔣蔚，區疾控中心主任、區疫情防控指揮部採樣檢測組副組長黃友政務警告處分。市監委責令邗江區政府分管衛生防疫工作的副區長、區疫情防控指揮部副總指揮丁明哲作出檢查，並對其通報批評。

江蘇省長吳政隆8日下午也在疫情防控會議上強調，決不能在檢測過程中出現感染，「要關口前移、並聯作業，一旦出現初篩陽性，在復核的同時，第一時間開展流調溯源等工作，努力跑到病毒傳播的前面。」

江蘇省8日新增38名確診病例，全部都位於揚州市，從7月20日至今，揚州已經累計346例確診，比起最先爆發的南京市還多出100多例。

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