福建平潭發現「1台灣無症狀感染者」！治癒8天後復陽　社區全封控

▲平潭發現來自台灣的無症狀患者。（示意圖／記者李毓康攝，並非本文當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

福建平潭綜合實驗區官方9日公布，8日，平潭綜合實驗區發現1名台灣入境新冠肺炎無症狀感染者治癒後復陽人員，已送至定點醫院進行隔離救治。目前，初步排查到的22名密切接觸者和7名次密切接觸者已集中隔離，相關流調工作還在繼續。

據實驗區應對新冠肺炎疫情工作指揮部消息稱，林姓患者於6月16日乘坐B7511從台灣入境廈門，6月20日新冠病毒核酸檢測陽性，診斷為無症狀感染者，經當地定點醫院隔離治療、觀察，核酸檢測陰性後，於7月17日由實驗區採取點對點方式，接到集中醫學觀察點隔離觀察14天，其間3次核酸檢測結果均為陰性，於31日解除集中隔離，8月7日核酸檢測結果呈陽性。

目前，共採集人員核酸標本2498份，其中，2374份檢測結果陰性，124份結果待報；外環境採樣標本60份，其中，38份檢測結果陰性，22份結果待報。疾控部門對林某某所在萬豪大景城小區進行擴大核酸檢測和環境消殺，該小區目前已實行封控管理，現場由公安局、片區和社區工作人員協助值守。

對於萬豪大景城小區封控期間居民生活保障方面，海壇片區萬福社區黨支部書記余華英表示，所有居民將通過線上下單方式，由商戶、外賣配送員配送，社區工作人員協助送至指定位置，再由業主自取或小區業委會工作人員送給各住戶。

實驗區應對新冠肺炎疫情工作指揮部提醒，廣大市民務必做好個人防護，保持安全社交距離，積極接種新冠疫苗，建立起群體免疫屏障。

