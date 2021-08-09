「Delta傳播力和水痘相當」　醫一圖預測5趨勢：都要看病毒臉色

記者黃翊婷／綜合報導

Delta變異株讓各國防疫繃緊神經，萬芳醫院精神科醫師潘建志9日在臉書PO出一張圖片並表示，根據美國CDC釋出的資料顯示，Delta變異株要當成是另一種全新的病毒，傳播力和水痘相當，比MERS、SARS以及所有感冒病毒都高，季節化、流感化、mRNA疫苗、第三劑、混打這5大趨勢仍舊不會改變。

▲潘建志認為，未來若出現新變種病毒，傳播速度可能會更快。（圖／翻攝自Facebook／BillyPan潘建志醫師）

英國公共衞生署（PHE）6日公布一項最新研究結果顯示，依據早期跡象表明，在感染Delta變異株後，已接種新冠疫苗的人仍具有傳播病毒的能力，而且他們所攜帶的病毒量與未接種者差不多。

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關於Delta變異株的傳播力到底有多強，萬芳醫院精神科醫師潘建志9日在臉書PO文表示，「它的傳播力和水痘相當，只輸給R0=16的麻疹，比新冠武漢原始株、MERS、SARS和所有的感冒病毒都還高」，若依據美國CDC釋出的最新資料來看，要把Delta變異株當成是另一種全新的病毒。

潘建志進一步解釋，大家應該都有感冒的經驗，為何感冒流行時沒有高度要求打疫苗、戴口罩，新冠肺炎疫情卻需要民眾保持社交距離，又為何MERS、SARS好像一下子就過去了，新冠卻持續這麼久，其實都與Delta變異株的傳播力有關。

潘建志認為，雖然美國、中國陸續有資料指出疫苗對Delta變異株的保護力不好，BNT、莫德納保護力下降很多，英國甚至有疫苗無法防止Delta傳染的說法，但目前看來，疫苗對防止重症和死亡還是有不錯的功效，「（大家）打起來吧！」至於未來的新變種，他預測可能會朝圖的右上方向前進，也就是傳播更快、更致命，季節化、流感化、mRNA疫苗、第三劑、混打，這5個大趨勢不會變，「房價、股市、通膨、內需產業、生技業、外銷產業，都要看病毒的臉色。」

▲疫苗對感染Delta變異株後的重症和死亡仍有防止功效，潘建志呼籲民眾早日接種。（示意圖／記者李毓康攝）

此外，北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇也曾指出，近期醫院內部對於Delta未雨綢繆，做了一些討論，高層裁示，「疫情應該會在1-2個月後再來，而且高峰將會是萬華區經驗的1.5倍」，這個推論是以Delta有更強傳染力為基礎，加上觀察到亞洲各國抵擋不住Delta、二劑疫苗已經逐漸退守為避免重症等等因素，疫苗供貨不穩、延遲交貨或產能不足已是必然的情況。

對於該如何防堵Delta變異株入侵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，這是防守跟進攻之戰，能防守好，可能性相對低，但對Delta的疫情不能掉以輕心，沒有國家故意要讓Delta入侵，但還是很多地方可能進來，傳染力也高，要戒慎恐懼。