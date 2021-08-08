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海岸最美波浪狀屋頂　新竹漁港｢波光市集｣10日起試營運　

▲海岸最美波浪狀屋頂　新竹漁港｢波光市集｣8／10起試營運。（圖／新竹市府提供）
▲新竹漁港｢波光市集｣將從8月10日起試營運。 （圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

南寮最美地標！新竹市長林智堅今宣布，新竹漁港直銷中心戶外攤商整建完工，最新命名｢波光市集」出爐，是全國首處以海浪理念設計的海岸建築，主打「黃金沙灘色系」，波浪狀屋頂融入海港，夜晚還有光環境營造，讓絕美地標映照海景。市府指出，8月10日起試營運，部分攤商將先進駐，營業時將以防疫優先，遵循指揮中心指引落實實聯制、社交距離、限外帶、禁止邊走邊吃等防疫措施。

▲海岸最美波浪狀屋頂　新竹漁港｢波光市集｣8／10起試營運。（圖／新竹市府提供）

▲▼新竹漁港直銷中心外，環境較為雜亂老舊，竹市府啟動戶外攤商整建工程，打造海浪狀的屋頂與木質感構成的「黃金沙灘色系」特色市場。

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▲海岸最美波浪狀屋頂　新竹漁港｢波光市集｣8／10起試營運。（圖／新竹市府提供）

林智堅表示，新竹漁港直銷中心外約有70多個戶外攤商，環境較為雜亂老舊，為了讓攤商與遊客享有更好的空間，竹市府啟動戶外攤商整建工程，打造海浪狀的屋頂與木質感構成的「黃金沙灘色系」特色市場，連夜間照明都經過特別設計，營造出具有美感的光環境，是座兼顧美感與環境衛生的「臨海網美市集｣。

設計師林聖峰老師表示，波光市集是一棟為新竹漁港量身打造的建築，為融入周遭自然環境，臨海打造延伸海面的大波浪屋頂，也提高排水性；相較一旁直銷中心13米，波光市集建物約7米高，降低量體與周遭環境更為協調。

▲海岸最美波浪狀屋頂　新竹漁港｢波光市集｣8／10起試營運。（圖／新竹市府提供）

▲設計師林聖峰老師表示，波光市集是一棟為新竹漁港量身打造的建築，為融入周遭自然環境，臨海打造延伸海面的大波浪屋頂，也提高排水性。

林聖峰老師表示，考量海邊氣候易導致鋼構鏽蝕，這棟建築多選擇耐候材質如：集成材複合鋼構、SRC混凝土、耐候鋼，都是可以隨著時間能變化的材質，易於維管；針對東北季風迎風面，設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線。

產發處表示，大棚架建築一層樓挑高約7公尺，採半戶外開放式，提供74席攤商販賣空間，每席採統一規格框架，配有獨立流理台、自來水與電源插座等設備，讓攤商擁有更完善的販售環境，在旁的公共廁所，設有無障礙及親子廁所方便旅客使用，一體成形的混凝土造型牆外觀與簡明清爽的裝修，讓民眾享有兼顧衛生、舒適的消費環境。

產發處表示，｢波光市集｣自8月10日起試營運，將營業至晚上十時。販售飲品、炸物、燒烤等海邊小吃，營業時間平日上午9時至晚上10時、假日上午8時至晚上10時，每隔兩週週一公休。

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