新竹漁港「航道疏浚」動工　清除13萬立方米海沙

▲新竹漁港疏浚工程，今(19)日舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹漁港疏浚工程，今(19)日舉行開工典禮，由新竹市副市長沈慧虹主持祈福儀式，新竹區漁會常務監事許順隆、總幹事童錦杰，以及多位議員與里長貴賓陪同下，共同為工程順利祈福。工程總經費由行政院農業委員會漁業署補助2,500萬元，預計今年11月完工，工程將疏浚新竹漁港航道13萬立方公尺的海沙。

沈慧虹表示，新竹市政府自漁人碼頭計畫啟動後，陸續投入超過15億元的建設經費，大幅改善漁港漁民作業空間。漁港碼頭作業區改善，已經完成寬10公尺、長1,458公尺的沉陷改善，在西側碼頭堆置漁具網具的倉庫與放置區也完成環境改善，並且在漁港南側碼頭邊設置岸水岸電，方便漁民靠岸整補使用。基於漁業永續並與環境自然共存的前提下，對於漁民進出漁港安全與便利性的疏浚工程，是必須的工作，這次疏浚方式與以往不同，不再將海沙堆在陸地上，而改採迂迴補沙方式補充漁港南側堤岸，若具有成效，未來市府也將向中央爭取更多的經費補助，來擴大疏浚的規模，讓漁民朋友們可以安全的出海與返航。

產業發展處處長張力可表示，以往漁港疏浚的沙是就近堆置在漁港旁的南側北側沙灘，目前堆置的地點都已經飽和並在進行綠美化中，另外原本應該沖刷進入海裡的海沙放在陸地上也會造成揚塵的問題。這一次疏浚作業有別以往，市府經過調查，因為新竹漁港的突堤效應，造成頭前溪的沖積沙土很難隨海潮往南送，導致漁港的北側會淤積，南側海岸線則因為沒沙土補充而導致海岸線後退。所以這一次規劃將疏浚出來的沙，利用抽砂管往南側輸送，到離漁港南側2公里的岸際，讓這些頭前溪進到漁港航道的沙土，能夠越過堤防往南送，再靠自然海潮的營力，補充海岸線的沙灘。工程總共270個日曆天，預計在今年11月底完成。

產業發展處補充，這一次新竹漁港的疏浚位置，主要是清疏漁港航道裡的積沙，現在漁港航道深度約平均潮位線以下深2公尺至2.5公尺，本工程預計疏浚航道長1,170公尺、寬60公尺、深度往下疏浚至平均潮位線以下深3.5公尺，輸挖土方量13萬立方公尺。航道清出來的沙以抽砂管方式，輸送至離漁港南側2公里遠的海堤岸際。航道清淤後，可以有效提升漁船進出港的時段，大幅度增加漁船進出港時間彈性，航道也較為平整，提高航行安全度。