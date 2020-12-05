南寮漁港2隻蟹1260元爆坑殺！　闆娘喊冤沒良心：吃完才上網說貴

記者崔子柔、陳凱力／綜合報導

一名人妻日前發文抱怨去南寮漁港時，和老公2個人點了2隻螃蟹、1隻魚、白飯、炒高麗菜共2340元，其中螃蟹就要價1260元，引起網友討論。該海產店老闆娘也出面喊冤指出，活蟹、活魚都是現場秤，他們也確認過金額，「還給我上網，真的很沒有良心吶」，簡直氣到快中風。

海產店老闆娘昨（4）日表示，當天是先生來點菜，1兩算他60元含料理費，秤完價格還有跟他老婆說如果覺得貴可以去樓下買，幫忙做代客料理一道收100元，但夫妻倆仍選擇在店裡點菜。

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▲老闆娘還原事發經過狂喊冤。（圖／記者陳凱力攝）



老闆娘說，花蟹2隻1斤4兩多，還問他要不要換小一點的，但先生堅持說「要大的」、「不用，你就給我煮下去就好了」，結果太太在魚、蟹都送進廚房處理時才進來說不要，讓老闆娘相當無奈。

▲人妻覺得被坑發文抱怨。（圖／翻攝新竹大小事）



看到該名太太的發文上了新聞，老闆娘氣憤表示，「不是沒有跟她講，有跟她講，還給我上網，真的很沒有良心吶！」也稱煮湯的活魚1斤3兩多，收她960元做一魚兩吃，還送她豆腐、蛤蠣，「結果她吃完就給我上新聞，我沒坑她一毛錢，還被說成這樣，真的會氣死，大生氣不是很生氣，會中風」。